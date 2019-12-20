大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019冬季會議日前於聖地牙哥落幕，在一陣錢鬥後，許多創下歷史新高肥約紛紛出籠。柯爾(Gerrit Cole)、天才小史(Steven Strasburg)與瑞登(Anthony Rendon)等，都是這個冬天裡獲得生涯最大合約的贏家。自由市場一掃上個冬天買氣低迷陰霾，再度回到往年活絡，還延燒至遠在太平洋彼岸的亞洲。

筒香嘉智曾被譽為是松井秀喜之後最強打者，早在宣布挑戰大聯盟時，就受到多達5支球團關切，最終則是被光芒以兩年1200萬美金合約帶走。 美聯社 分享 facebook

自從大谷翔平之後，大聯盟對於亞洲選手好奇度，明顯減少許多。特別是在許多球星來到大聯盟屢屢發生水土不服，或是名不副實窘境，因此對於亞洲球員態度也開始趨之保守。不過，趁著這股冬天買氣，不少亞洲球星透過入札方式敲開大聯盟尋夢之旅。

現年31歲SK飛龍王牌投手金廣鉉，近日透過入札方式成功與紅雀隊成協議。雖台灣球迷對這位在12強賽中華隊的手下敗將嗤之以鼻，但不可否認，金廣鉉乃是自柳賢振之後，南韓職棒裡，最具代表性先發投手之一。有了過去吳昇恆成功範例，再加上2019年柳賢振所帶來的效應，令紅雀對於韓職選手態度有所轉變。話雖如此，但僅用兩年800萬美元，外加入札金160萬美金，可以見得仍具試水溫心態。

自紅雀打包金廣鉉後，一直以來對於柳賢振十分有興趣的藍鳥，竟然選擇入札巨人隊山口俊，成為巨人軍史上首位入札大聯盟球員。藍鳥過去其實對於亞洲球員來說也不陌生。台灣之光王建民過去就曾效力於藍鳥。至於，來自日職的手更是許多曾在藍鳥落腳。從最早大家友和，再到後來五十嵐亮太、青木宣親和川崎宗則等，過去都是日職一線人物。

現年31歲SK飛龍王牌投手金廣鉉，近日透過入札方式成功與紅雀隊成協議，但僅用兩年800萬美元，外加入札金160萬美金，可以見得仍具試水溫心態。 記者廖廷儀／攝影 分享 facebook

雖山口俊在12強賽表現不理想，但也沒有成為他挑戰大聯盟的障礙。藍鳥最終以兩年600萬美金合約與入札金120萬美金網羅這位巨人軍的守護神。可是，山口俊最終的定位究竟會是在牛棚還是先發，必須等到明年春訓後才能夠揭曉。

另外在打者方面，光芒也把前日本武士隊第四棒、橫濱DeNA主砲筒香嘉智放入口袋。這位曾被譽為是松井秀喜之後最強打者，早在宣布挑戰大聯盟時，就受到多達5支球團的關切，最終則是被光芒隊以兩年1200萬美金合約帶走。

光芒過去也有不少許多亞洲經驗，最著名的是三壘手岩村明憲，到近期韓籍大砲崔志萬，還有職業生涯落入末期松井秀喜，都在光芒隊史中寫下不少輝煌歲月。至於，筒香嘉智來到光芒後，砲火能否有如媒體形容般那麼強大，值得觀察。畢竟當年松井秀喜來到美國後，也都需要一段時間才展現出如日職期間般大砲級身手，筒香嘉智能否追隨前輩腳步，那就要看他能否融入光芒的體制與文化了。

山口俊在12強賽表現不理想，但也沒有成為他挑戰大聯盟的障礙。藍鳥最終以兩年600萬美金合約與入札金120萬美金網羅這位巨人軍的守護神。 美聯社 分享 facebook

自大谷翔平後，已有一段時期，亞洲選手的名字都不曾在大聯盟A級購買清單之中。雖過去幾年分別短期內出現平野佳壽、牧田久和與菊地雄星等名字都曾出沒在大聯盟新聞報導裡，但最終仍都無法在大聯盟帶起一絲的漣漪。

上季拜著柳賢振東山再起，與大谷翔平在天使的表現，再隨著近期自由市場回籠的買氣，令大聯盟球團又開始注意到亞洲這塊過去被冷落已久的棒球選手產地。可是從最近這幾筆成功加盟大聯盟的入札案來看，球團仍是對於亞洲球員持十分保守態度，這乃是過去挑戰失敗例子太多所致。