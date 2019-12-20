親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

美財長米努勤：美中將在1月初簽署第一階段貿易協議

運動筆記初馬留下的那1分鐘！2019台北馬拉松之如何跑台北馬不變胖
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA賽事懶人包 (12月19日)今日最佳球員- Damian Lillard (12月19日)

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00蔡政益

自由球員市場另一條大尾邦賈納(Madison Bumgarner)終於找到新東家，他與響尾蛇隊簽下了一紙5年8500萬美元的合約，價碼是跌破眼鏡的低。響尾蛇隊以低於預期的價碼簽下這位巨人長期的代表人物，可說是便宜搶到王牌。

邦賈納普遍被認為是今年自由球員市場第3或第4佳的投手，僅次於柯爾(Gerrit Cole)和史特拉斯堡(Stephen Strasburg)，與惠勒(Zack Wheeler)名次則在伯仲之間。今年自由球員市場相較於去年是熱絡很多，柯爾以9年3億2400萬的合約加入洋基隊，成為史上身價最高的投手，史特拉斯堡則以7年2億4500萬重回國民，平均年薪也高達3500萬。

響尾蛇僅用5年8500萬美元就簽下生涯119勝、1794K的強投邦賈納，在今年的...
響尾蛇僅用5年8500萬美元就簽下生涯119勝、1794K的強投邦賈納，在今年的自由市場來看顯得非常划算。 美聯社
分享

最高於預期的莫過於以5年1億1800萬加入費城人隊的惠勒，他過去7季只有3季投超過162局，且有兩年因傷完全沒出賽，WAR值單季最高不過3.9，沒入選過明星賽的他從來都稱不上是王牌，但卻能拿到如此優渥的肥約。至於在自由球員市場排名與惠勒差不多的邦賈納，同樣簽下5年約，但總金額卻足足少了3300萬，平均年薪1700萬也遠低於惠勒的2360萬。

邦賈納在巨人隊待了11個大聯盟球季，曾4度入選明星賽，5季拿到賽揚獎選票，並曾連續6年拿下兩位數的勝投。他在季後賽及世界大賽的豐功偉業更不用多說了，眾所皆知他是世界大賽之神，曾幫助巨人隊拿下三座冠軍，且寫下4勝0敗、0.25防禦率和1救援的鬼神成績，其中0.25防禦率是歷史最佳紀錄。

邦賈納是大聯盟中少數有打擊實力的投手，生涯打擊率0.177，594打數中打過19...
邦賈納是大聯盟中少數有打擊實力的投手，生涯打擊率0.177，594打數中打過19支全壘打、18支二壘安打，並有40次保送，對他投球真的不能大意。 美聯社資料照片
分享

邦賈納生涯拿下119勝，防禦率是3.13，出賽一直相當穩定。直到2017年他因騎腳踏車發生意外休養三個月後，他才中斷連六季投超過200局的紀錄。2018年他在春訓時小拇指被強襲球砸中，因此也休養了數月，再度無法投滿整季。今年他的健康狀況完全復原，投了美聯第二高的207.2局，但防禦率也是生涯最高的3.90。他的被全壘打數也明顯增加，共被打了30發全壘打，為國聯第三高。或許因為2017和2018年的健康狀況和今年下滑的表現，拉低了他的合約價碼。但其實他今年除了防禦率和被全壘打的數字不好看之外，其他帳面數字都沒有明顯下滑，8.8的三振率還是近三年最高。若和惠勒的合約相比，響尾蛇隊還是明顯賺到。

邦賈納受到傷勢影響，近年投球成績不像過去那麼亮眼，但投球內容還是相當不錯，很有機...
邦賈納受到傷勢影響，近年投球成績不像過去那麼亮眼，但投球內容還是相當不錯，很有機會在轉隊後再展雄風。 歐新社資料照片
分享

邦賈納或許已不是過去的邦賈納，但在響尾蛇陣中依舊是王牌。響尾蛇隊上季季前失去了柯賓(Patrick Corbin)，季中又將葛蘭基(Zack Greinke)交易掉，現在他們正需要邦賈納這張王牌。葛蘭基明年的年薪高達3500萬，而邦賈納只要1700萬，可見當初將葛蘭基交易掉現在又簽下邦賈納，是相當經濟的做法。響尾蛇隊上季少了柯賓和高史密特(Paul Goldschmidt)，季中又送走葛蘭基，但最終仍拿下比2018年多的85勝。現在有了邦賈納雖不代表他們就能打進季後賽，但至少讓他們能夠在國聯西區保持一定的競爭力。

邦賈納響尾蛇巨人

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

MLB／披上老虎球衣 江少慶還要再拚

2019-12-20 00:12

MLB／生涯最後一搏？坎普與馬林魚簽小聯盟約

2019-12-19 09:34

MLB／不尋常棒球生涯 洛磯官網刊長文憶曹錦輝

2019-12-19 08:47

MLB／待太空人兩年 柯爾：沒看過違法偷暗號

2019-12-19 08:07

MLB／18年前「終生洋基迷」 柯爾：我現在來了

2019-12-19 08:01

MLB／江少慶小聯盟約加盟老虎 附帶春訓邀約

2019-12-19 07:03

MLB／紅雀網羅南韓金廣鉉 藍鳥簽下日投山口俊

2019-12-19 00:13

MLB／瑞登未赴白宮解秘 笑稱是報復川普放鴿子

2019-12-18 15:59

MLB／瑞登不選道奇原因：太過「好萊塢了」

2019-12-18 15:55

MLB／被稱松井接班人 筒香披光芒球衣謙虛以待

2019-12-18 12:10

MLB／延緩兵役遭拒 12強火球男宋恩不失望

2019-12-18 10:31

MLB／放棄柳賢振？ 藍鳥2年1.8億補進山口俊

2019-12-18 09:35

MLB／12強被中華隊打爆 金廣鉉2年約加盟紅雀

2019-12-18 08:01

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯表現太驚人 字母哥：他是外星人

2019-12-19 09:15

重返NBA持開放態度 林書豪稱CBA肢體接觸更粗暴

2019-12-19 11:55

MLB／不尋常棒球生涯 洛磯官網刊長文憶曹錦輝

2019-12-19 08:47

NBA／季後賽兩度碰詹姆斯 賈奈特：才不怕他

2019-12-19 14:33

MLB／18年前「終生洋基迷」 柯爾：我現在來了

2019-12-19 08:01

NBA／伊古達拉9號球衣出售 退休背號主人艾倫要單挑

2019-12-19 17:00

NBA／安比德回歸沒用 熱火賞76人主場首敗

2019-12-19 11:28

NBA／輸球與保羅合影挨批 懷特哥哥強力回擊網友

2019-12-19 17:15

NBA／後場雙槍均破30分 拓荒者賞勇士5連敗

2019-12-19 14:50

NBA／華克砍32分 綠衫軍客場勝獨行俠

2019-12-19 13:46

MLB／待太空人兩年 柯爾：沒看過違法偷暗號

2019-12-19 08:07

NBA／連2場落後24分逆轉 雷霆三衛合體擒灰熊

2019-12-19 12:55

MLB／生涯最後一搏？坎普與馬林魚簽小聯盟約

2019-12-19 09:34

NBA／前騎士教頭回歸 任尼克新顧問

2019-12-19 13:40

NBA／灰狼唐斯缺陣送禮 鵜鶘中止13連敗

2019-12-19 11:42

羽球／球王桃田賢斗領破紀錄獎金 戴資穎排第3

2019-12-19 11:56

NBA／復出一場又成傷兵 爵士柯利得再缺陣數周

2019-12-19 08:26

NBA／羅瑞本季首繳大三元 暴龍將士用命力拔活塞

2019-12-19 11:23

精英獎／最佳運動員 李智凱連莊、郭婞淳寫紀錄

2019-12-19 17:16

NBA／落後18分大逆轉 公牛延長賽1分退巫師

2019-12-19 12:39

精英獎／19年生涯落幕 彭政閔獲最佳運動精神獎

2019-12-19 16:45

精英獎／讓昔日恩師看走眼 林華韋獲終身成就獎

2019-12-19 17:31

NBA／穆雷飆分搭約柯奇準大三元 金塊收4連勝

2019-12-19 14:27

6搶1／中職、棒協有必要重談協議 林華韋：應是一家人

2019-12-19 19:29

中職／戴云真退伍加盟 悍將今年10新秀全到位

2019-12-19 20:09

精英獎／U18冠軍入圍未獲獎 余謙忘詞鬆口氣

2019-12-19 18:02

UBA／退明道收三連勝 國體大陶俊卻又傷退

2019-12-19 15:30

NBA／鵜鶘延長賽吞13連敗 教頭喊裁判誤判

2019-12-19 10:14

MLB／披上老虎球衣 江少慶還要再拚

2019-12-20 00:12

NBA／三劍客飆82分 綠衫軍退獨行俠

2019-12-20 00:00

Piko太郎、志村健與指原莉乃 有望任東奧聖火跑者

2019-12-19 14:44

SBL／新外援基恩力挺 裕隆隊避免連敗

2019-12-19 22:32

NBA／今日戰績表 熱火破76人主場升東區第二

2019-12-19 15:26

SBL／賽森連兩戰大三元無用 九太吞開季三連敗

2019-12-19 20:44

UBA／退北商收3連勝 高師大教頭盼防守再加強

2019-12-19 17:20

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

精英獎／射箭女團、教練林政賢獲獎 放眼東奧

2019-12-19 16:57

網球／本季面臨傷病挑戰 梁恩碩明年拚闖百名內

2019-12-19 16:03

精英獎／王冠閎獲最佳新秀 抱戰者心態迎奧運

2019-12-19 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top