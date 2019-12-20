邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

自由球員市場另一條大尾邦賈納(Madison Bumgarner)終於找到新東家，他與響尾蛇隊簽下了一紙5年8500萬美元的合約，價碼是跌破眼鏡的低。響尾蛇隊以低於預期的價碼簽下這位巨人長期的代表人物，可說是便宜搶到王牌。

邦賈納普遍被認為是今年自由球員市場第3或第4佳的投手，僅次於柯爾(Gerrit Cole)和史特拉斯堡(Stephen Strasburg)，與惠勒(Zack Wheeler)名次則在伯仲之間。今年自由球員市場相較於去年是熱絡很多，柯爾以9年3億2400萬的合約加入洋基隊，成為史上身價最高的投手，史特拉斯堡則以7年2億4500萬重回國民，平均年薪也高達3500萬。

響尾蛇僅用5年8500萬美元就簽下生涯119勝、1794K的強投邦賈納，在今年的自由市場來看顯得非常划算。 美聯社 分享 facebook

最高於預期的莫過於以5年1億1800萬加入費城人隊的惠勒，他過去7季只有3季投超過162局，且有兩年因傷完全沒出賽，WAR值單季最高不過3.9，沒入選過明星賽的他從來都稱不上是王牌，但卻能拿到如此優渥的肥約。至於在自由球員市場排名與惠勒差不多的邦賈納，同樣簽下5年約，但總金額卻足足少了3300萬，平均年薪1700萬也遠低於惠勒的2360萬。

邦賈納在巨人隊待了11個大聯盟球季，曾4度入選明星賽，5季拿到賽揚獎選票，並曾連續6年拿下兩位數的勝投。他在季後賽及世界大賽的豐功偉業更不用多說了，眾所皆知他是世界大賽之神，曾幫助巨人隊拿下三座冠軍，且寫下4勝0敗、0.25防禦率和1救援的鬼神成績，其中0.25防禦率是歷史最佳紀錄。

邦賈納是大聯盟中少數有打擊實力的投手，生涯打擊率0.177，594打數中打過19支全壘打、18支二壘安打，並有40次保送，對他投球真的不能大意。 美聯社資料照片 分享 facebook

邦賈納生涯拿下119勝，防禦率是3.13，出賽一直相當穩定。直到2017年他因騎腳踏車發生意外休養三個月後，他才中斷連六季投超過200局的紀錄。2018年他在春訓時小拇指被強襲球砸中，因此也休養了數月，再度無法投滿整季。今年他的健康狀況完全復原，投了美聯第二高的207.2局，但防禦率也是生涯最高的3.90。他的被全壘打數也明顯增加，共被打了30發全壘打，為國聯第三高。或許因為2017和2018年的健康狀況和今年下滑的表現，拉低了他的合約價碼。但其實他今年除了防禦率和被全壘打的數字不好看之外，其他帳面數字都沒有明顯下滑，8.8的三振率還是近三年最高。若和惠勒的合約相比，響尾蛇隊還是明顯賺到。

邦賈納受到傷勢影響，近年投球成績不像過去那麼亮眼，但投球內容還是相當不錯，很有機會在轉隊後再展雄風。 歐新社資料照片 分享 facebook

邦賈納或許已不是過去的邦賈納，但在響尾蛇陣中依舊是王牌。響尾蛇隊上季季前失去了柯賓(Patrick Corbin)，季中又將葛蘭基(Zack Greinke)交易掉，現在他們正需要邦賈納這張王牌。葛蘭基明年的年薪高達3500萬，而邦賈納只要1700萬，可見當初將葛蘭基交易掉現在又簽下邦賈納，是相當經濟的做法。響尾蛇隊上季少了柯賓和高史密特(Paul Goldschmidt)，季中又送走葛蘭基，但最終仍拿下比2018年多的85勝。現在有了邦賈納雖不代表他們就能打進季後賽，但至少讓他們能夠在國聯西區保持一定的競爭力。