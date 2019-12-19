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MLB／不尋常棒球生涯 洛磯官網刊長文回憶曹錦輝

2019-12-19 08:47聯合報 記者陳宛晶／即時報導

脫下洛磯球衣已經13年，曹錦輝身著紫色條紋71號戰袍的身影，卻在昨天登上洛磯官網首頁，這則「回憶曹錦輝不尋常的棒球生涯」，由當年在洛磯擔任球探、挖掘曹錦輝的愛爾蘭（Tim Ireland）口中，重談1999年簽下曹錦輝，以及這位棒球天才因傷未能綻放預期中的光芒的故事。

洛磯官網在昨天刊載這則長文，曾擔任台灣大聯盟聲寶太陽隊總教練的愛爾蘭，在卸下兵符後轉任洛磯球探，挖掘亞太區的棒球人才，1999年堪稱黃金世代，他回憶當年在中華隊賽事中所見到的景象。

「第一個是王建民，他後來被洋基簽走。」愛爾蘭說，「我還記得當時告訴其他也在場的球探，『我們不會在這項賽事看到其他像這樣的潛力了吧！』結果，下一個登板的是郭泓志，他的潛力還更勝王建民，他最後成為道奇的全明星級左投。」

來自台灣的至寶還沒結束，「郭泓志之後，就是曹錦輝了。」愛爾蘭回憶對他的初印象，「他投出的直球像是砲彈，他的潛質比郭泓志更好，他們全都太不可思議了。」

愛爾蘭說：「當你看到有個傢伙可以投到97哩，還有不錯的滑球和曲球，就連白癡都看得出來他擁有不俗潛力。」他說簽下曹錦輝，從來都不是一個困難的決定。

曹錦輝在洛磯展開一度看似絢爛、卻因傷匆匆打斷的生涯，當時擔任洛磯教頭的赫多（Clint Hurdle）透露，曹錦輝擁有絕佳的直球與滑球，但缺乏第三球種，球團原本計畫讓他擔任終結者，「他的整體實力可能更優於柯帕斯（Manny Corpas），但他沒有機會維持穩定出賽。」洛磯在2007年進軍世界大賽時，終結者正是柯帕斯。

報導中介紹曹錦輝的棒球生涯，2003年成為史上第一位在大聯盟登板的台灣投手，但因傷無法維持穩定出賽，2006年更因肩膀動刀整季報銷，季後未獲洛磯續約，2007年轉戰道奇，隔年年底投入中職選秀、加入兄弟象，但不久即因涉入職棒簽賭案而遭永久禁賽，2015年重返道奇陣營，並在季中升上大聯盟。

文中也提到，曾向曾錦輝發出e-mail，尋求他的回應，但並未收到回覆。

洛磯官網昨天刊載長文，回憶曹錦輝不尋常的棒球生涯。圖／取材自網路
洛磯官網昨天刊載長文，回憶曹錦輝不尋常的棒球生涯。圖／取材自網路
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曹錦輝洛磯棒球

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