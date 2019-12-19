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MLB／18年前高舉「終生洋基迷」 柯爾：我現在來了

2019-12-19 08:01聯合報 記者陳宛晶／即時報導

「洋基迷」柯爾穿上夢寐以求的條紋衫。 美聯社
「洋基迷」柯爾穿上夢寐以求的條紋衫。 美聯社
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11歲時被鏡頭捕捉到在場邊高舉「終生洋基迷」的看板，如今29歲的柯爾（Gerrit Cole）穿上夢寐以求的條紋衫，他舉起與當年相同的看板，笑著說自己兌現了承諾，「我在這裡，我一直都在。」

柯爾以破紀錄的九年3.24億美元（約台幣98億元）合約加盟洋基，今天在記者會上正式亮相，他穿上45號條紋衫，宣示想為洋基贏得世界大賽冠軍的決心，「洋基每一年都被期望可以爭冠，這並不會嚇退我，反而是我夢寐以求的，我希望為洋基贏得冠軍，因為我是洋基迷。」

柯爾帶著近兩年35勝10敗、防禦率2.68的超狂成績進入自由市場，吸引多支爭冠球隊競逐，最終捨棄了來自家鄉的道奇與天使報價，決定接受洋基開出的合約，他也在記者會中透露自己是如何被洋基打動。

洋基在雙方碰面時送上的包裹，外包裝為金色條紋，裡面放著一台iPad，寫著「你所需要知道關於洋基的每一件大小事」；或許對從小就是洋基迷的柯爾來說，更奪目的是那頂洋基球帽，「當我們達成合約後，他們給了我一頂洋基球帽，我整整三天不想脫下來。」

柯爾在記者會上亮相時，已經剃掉他的鬍子，以一張乾淨俐落的面孔首度現身在紐約媒體面前，總教練布恩（Aaron Boone）笑說：「他整理得夠乾淨了，對吧？」柯爾帶來一面看板，上面寫著和18年前被拍到時相同的文字「Yankee Fan Today Tomorrow Forever」，成為記者會亮點。

出生於加州的他，因為有個來自紐約的父親，跟著一起愛上了洋基，他回憶兒時，「洋基的比賽在每天下午4點，所以我必須一放學就衝回家，打開外面的電視，我們坐在庭院裡一起看洋基的比賽。」他更說：「1994到2002年的洋基，很難不愛上他們。」

柯爾曾在2008年選秀獲洋基首輪指名，但他選擇繼續升學，相隔11年，最終還是穿上條紋衫，總經理凱許曼（Brian Cashman）對此形容「正確的時間、正確的地點」；洋基期望柯爾成為爭冠的最後一張拼圖，果敢砸下這筆大錢，老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）表示，「這是很大的一筆錢，但要記住，我們不是只拚2020年，我們將擁有這位王牌很長一段時間。」

洋基柯爾

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