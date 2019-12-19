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MLB／江少慶小聯盟約加盟老虎 附帶春訓邀約

2019-12-19 07:03聯合報 記者陳宛晶／即時報導

26歲台灣右投江少慶在世界棒球12強賽投出身價，如今新東家確定，今天確定與美職底特律老虎隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，首度穿上印地安人體系以外的球衣，換支球隊續拚大聯盟夢。

江少慶早在2012年就展開旅美生涯，但初期受到傷勢困擾，直到近幾年投出成績，獲得穩定晉升，今年整季待在3A，繳出9勝9敗、防禦率5.15。

球季結束後，江少慶穿上中華隊戰袍，扛起王牌角色，接連在預賽面對波多黎各、複賽面對墨西哥隊都繳出好投，也帶旺自己在自由市場上的行情，傳出美、日、韓職都有球隊有網羅意願，江少慶對下一步並不設限，但最終仍決定續留美職，再拚走完站上大聯盟的最後一步。

江少慶與老虎隊簽下小聯盟合約，附帶明年2月的大聯盟春訓邀約，結束效力印地安人的八年歲月，新球季將在新球隊打拚。

「底特律新聞報」指出，儘管江少慶獲邀參加大聯盟春訓，但他預期將從3A展開球季，為托利多泥母雞隊（Toledo Mud Hens）增添輪值深度；報導中也提到，「雖然只是巧合，但就在洋基為3.24億美元簽下的柯爾（Gerrit Cole）舉辦記者會的同一天，老虎宣布簽下江少慶，又一次提醒了老虎與冠軍之間的巨大橫溝。」

江少慶。圖／聯合報系資料照片
江少慶。圖／聯合報系資料照片
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江少慶大聯盟老虎

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