MLB／江少慶小聯盟約加盟老虎 附帶春訓邀約

26歲台灣右投江少慶在世界棒球12強賽投出身價，如今新東家確定，今天確定與美職底特律老虎隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約，首度穿上印地安人體系以外的球衣，換支球隊續拚大聯盟夢。

江少慶早在2012年就展開旅美生涯，但初期受到傷勢困擾，直到近幾年投出成績，獲得穩定晉升，今年整季待在3A，繳出9勝9敗、防禦率5.15。

球季結束後，江少慶穿上中華隊戰袍，扛起王牌角色，接連在預賽面對波多黎各、複賽面對墨西哥隊都繳出好投，也帶旺自己在自由市場上的行情，傳出美、日、韓職都有球隊有網羅意願，江少慶對下一步並不設限，但最終仍決定續留美職，再拚走完站上大聯盟的最後一步。

江少慶與老虎隊簽下小聯盟合約，附帶明年2月的大聯盟春訓邀約，結束效力印地安人的八年歲月，新球季將在新球隊打拚。