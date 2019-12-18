少棒／建立內角球武器 郭泓志：只能靠苦練

郭泓志赴龜山國小指導小球員。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 「不死鳥」郭泓志告別投手丘後，目前在台南經營運動會館，也擔任母校南英商工的客座投手教練，今天則是應美國大聯盟的邀請，擔任今年MLB CUP次少棒賽冠軍隊龜山國小的一日講師，小球員也藉機向他討教。

昔日大聯盟選手現身龜山國小，郭泓志不僅耐心對小球員進行投、打指導，還接受小球員的提問，分享自己的想法和經驗。

被問到自己當投手時最想對決的打者，郭泓志表示：「我每個投手都想對決，因為對他們來講，我是他們的目標，他們不是我的目標，他們有機會跟我對決的話是他們的榮幸。」

對於這樣的霸氣回答，郭泓志告訴小球員，「我覺得投手要有這樣的自信，打者也一樣，在球場上沒有什麼學長學弟、沒有什麼教練之分，在球場上要盡力把你最好的一面表現出來，對你自己要很有信心，在球場上你就是最好的。」

而接著被問到自己面對過最有印象的打者？他則開玩笑說：「還沒有印象的時候就退休了。」但他隨後補充表示，每個打者都很厲害，就像當初回到台灣時，自己就很希望能和陳金鋒對決。

另外有少棒小將問到「每次站上投手丘，投內角你會緊張嗎？」郭泓志表示：「內角球算是我的武器，我也花很長時間把這武器練起來。」

郭泓志指出，棒球裡最難打的就是內角球，「如果沒有把內角球的武器建立起來，你會讓打者在打擊區是很舒服的，所以如果像是面對林智勝、陳金鋒，我投的第一顆球一定是內角球，高的、低的、打到人都無所謂，讓他們在打擊區沒有那麼舒服的情況下，你跟他就是平等的。」