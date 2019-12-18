MLB／瑞登不選道奇原因：太過「好萊塢了」

瑞登開心加熱天使，自爆拒絕道奇原因。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯天使隊14日在天使棒球場舉行記者會，歡迎從華府國民隊重金禮聘而來的三壘手瑞登（Anthony Rendon）。瑞登特別帶妻子亞曼達（Amanda Rendon）與一歲五個月大的女兒艾瑪（Emma Rendon）一起出席，印證自己所說選擇天使隊一大原因是為她們；他說，洛杉磯道奇隊太過「好萊塢」，不適合安家立命。

29歲的瑞登在2019年球季結束後成為自由球員，剛好在這一年表現達到頂峰，使他成為自由球員市場第三大咖。就在這年，瑞登首次入選職棒大聯盟明星隊，打點稱霸全聯盟。他不但防守功夫要得，更在世界大賽屢次敲出關鍵強打，對國民隊封王居功厥偉。

正好欠缺右手強棒的道奇隊，對瑞登垂涎不已。11月就差遣團隊親至休士頓拜訪瑞登，卻失望而歸，因為瑞登明顯無意加盟道奇隊，道奇隊之後再也未向他出價。在史特拉斯堡（Stephen Strasburg）與柯爾（Gerrit Cole）相繼被訂走後，天使隊再也不能等待，迅速灑銀與瑞登簽下七年2億4500萬美元合約。

瑞登在記者會證實自己無意投效道奇隊，但並非瞧不起道奇隊實力。他說，道奇隊好手如雲，幾乎每年都打入季後賽，不過他請教很多家住南加州大聯盟球員，加上自己經紀人波拉斯（Scott Boras）就住橙縣。他們告訴他，雖然橙縣距洛杉磯只有40哩左右，但兩地文化完全相反。他對道奇隊毫無敵意，然而「好萊塢生活」實在不適合他的家庭。他不但女兒才一歲，老婆現在大腹便便即將再添新家人。

瑞登不希望家人受到太多注目，因此選擇天使隊。 美聯社 分享 facebook

瑞登說，加州固然「萬萬稅」，但產業稅率其實比德州低很多。說到加州，大家腦海就浮現狗仔當道，鎂光燈亂閃。但每個人都告訴他，橙縣景象完全相反。

如以平均年薪3500萬元計算，瑞登的合約是大聯盟史上三壘手最高價。但瑞登說，天價之外，更重要的是被天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）「非君莫屬」的誠意感動。而且波拉斯也轉告，莫瑞諾絕不會以簽下瑞登為滿足，還要繼續爭取好手加盟，目標再拿世界大賽冠軍。

天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）說，為幫助天使隊網羅好手，合約前兩年他只領2550萬元與2750萬元，因為天使隊還得支付普荷斯（Albert Pujols）高薪。2022年瑞登將領取3600萬元，2023年至2026年每年領3800萬元，此外在過年之前瑞登可領到400萬元簽約獎金。

艾普勒說，12月8日晚上，天使隊向波拉斯提出給柯爾八年近3億元價碼。不過莫瑞諾談完還捨不得走，告訴波拉斯他對波拉斯代理的另一球員瑞登也有高度興趣。結果第二天史特拉斯堡宣布留在國民隊，再過一天柯爾也情歸紐約洋基隊。天使隊12月11日火速與波拉斯接頭，當晚就與瑞登達成協議。

瑞登說，讓他點頭的一大關鍵是得知莫瑞諾對自己器重的程度。原來莫瑞諾從他在休士頓萊斯大學（Rice University）打校隊時就知道他，因為莫瑞諾有朋友在萊斯大學體育組工作。瑞登進入大聯盟後，莫瑞諾繼續追蹤瑞登。艾普勒說，他常在下午4時接到正在看比賽轉播的老闆來電話說：「我好愛這個瑞登小子。」瑞登說，他與妻子都希望為一個視自己為家人的老闆效命。