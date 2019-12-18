MLB／瑞登未赴白宮解秘 笑稱是報復川普放鴿子

瑞登解釋缺席白宮行是因行程安排不便，並非反對川普。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯天使隊新加盟的三壘手瑞登（Anthony Rendon）在加盟記者會說，華府國民隊去白宮晉見川普總統之行，自己缺席是因行程安排不便，並非反對川普。事實上出身德州的瑞登曾與另兩名隊友與川普相約打高爾夫球，結果被川普放鴿子。他開玩笑說，不去白宮可算是對川普黃牛的「小小報復」。

瑞登沒有明說自己是川粉，但他說自己出身德州，大家可以自行判斷他的政治立場。事實上，那次他好想去白宮，最後卻陰錯陽差成為八位缺席隊員之一，還被誤為反川分子。

瑞登說，國民隊排定星期六舉行勝利大遊行。國民隊起先告訴隊員，去白宮將在下個星期三，因此瑞登遊行完畢直接飛回休士頓，準備下周三飛回華府。沒想到白宮之行後來提早在星期一，他決定照原定計畫繼續留在休士頓與親友團聚。

瑞登爆料說，早在國民隊在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）春訓期間，他與隊友史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和辛默曼（Ryan Zimmerman）就曾受邀與川普在距春訓營僅八哩的川普國際高爾夫球場進行球敘。結果到約定時間，他們被川普放鴿子。

11月4日國民隊前往白宮，有包括杜利托（Sean Doolittle）在內的四位投手缺席，另有內外野手各兩人。杜利托公開表示，他不滿川普排斥敘利亞難民的論調。此外自己一位姻親有自閉症，川普曾公開嘲笑一位殘障記者，如果他去見川普，對姻親無法交代。