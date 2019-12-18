MLB／松井接班人 筒香盼對上美東敵人田中

日本重砲筒香嘉智以兩年1200萬美元合約加盟光芒，今天舉辦見面記者會，他小秀英文和美國記者打招呼，用英文說道，「謝謝大家前來，我的名字是筒香嘉智（Yoshitomo Tsutsugo），請叫我Yoshie就好。」

即將滿28歲的筒香嘉智過去十年效力日職橫濱，平均打擊率2成85，帶有205轟和613分打點，曾在2016年拿到央聯全壘打王，今年則是維持29轟的身手，被看好是松井秀喜之後最強的和製大砲，但他回應，「松井前輩在日本是超級明星，每個人都很尊敬，我一切還是零。」

光芒過去幾年持續追蹤筒香嘉智，是最早接觸的球隊之一，再加上總教練凱許（Kevin Cash）和總管倪安德（Erik Neander）飛往佛州，親自拜訪正在自主訓練的筒香，讓他婉拒其它更大張的合約，「他們很熱情，告訴我『我們需要你才能贏下美聯東區』。」

和日本前輩田中將大所屬的洋基成為同區敵手，未來兩人交手機會應該不少，筒香嘉智表示，「田中是大巨星，每年都可以拿到十勝，我期待看到他的經驗和成長。」

筒香嘉智還表示，「我從未對決過大聯盟投手，我很興奮，我在日職的生涯全都在準備這一刻，我知道光芒擁有良好的資源和教練團，可以幫助我備戰。」