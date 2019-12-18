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MLB／申請延緩兵役遭拒 12強火球男宋恩不失望

2019-12-18 10:31聯合報 記者吳敏欣／即時報導

世界棒球12強賽飆出155公里球速的美國「火球男」宋恩（Noah Song），是紅襪農場排名第15號新秀，不過畢業自軍校的他，雖然向國防部提出暫緩兵役申請，卻遭到海軍拒絕，未來兩年得先服役。

在美國總統川普（Donald Trump）的推動下，上個月初美國國防部長簽下備忘錄，讓軍校畢業的優秀運動員，得以先追求職業生涯，再執行兵役義務，宋恩提出申請，卻遭海軍學院擋下，因為此項政策的生效日在明年，宋恩早在今年5月已經畢業。

宋恩在今年季中的選秀會被紅襪在第四輪、第137順位挑中，分配到短期1A出賽七場，17局投球只掉2分，飆出19次三振，防禦率1.06。

原本他要在11月向海軍飛行學校報到，因為替美國隊出征12強賽而獲得緩期，對中華隊曾登板後援一局無失分，澆息中華隊的反撲氣燄。

目前宋恩已經做好當兵準備，將在明年1月入伍，最快兩年後才能重返棒球，他表示，「我人生已經遇到許多逆境，這件事完全不會打擊到我，海軍也沒欠我什麼，這次申請只是放手一搏，我並沒有太多期待，沒有期待就沒有失望，我很興奮要前往飛行學校，開始當飛官。」

美國尚未取得明年東京奧運門票，若是宋恩確定從軍，接下來在美洲區資格賽和6搶1最終戰，他將無法入選國家隊，不過海軍部長和國防部長仍有權力重新檢視宋恩的申請，說不定還有機會翻盤。

世界棒球12強中華隊紅襪

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