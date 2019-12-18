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一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00陳志強

今年自由球員市場相當熱絡，不像去年兩位大咖哈波（Bryce Harper）和馬恰多（Manny Machado）拖到春訓左右才塵埃落定，有顯赫實績的凱柯（Dallas Keuchel）和金布洛爾（Craig Kimbrel）更因身負「合格報價」而延宕至季中才找到落腳處。上星期適逢冬季會議，「超級經紀人」波拉斯（Scott Boras）接連替旗下客戶覓得良緣，空前合約轟動棒壇，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯爾（Gerrit Cole）和瑞登（Anthony Rendon）都「薪」情大好，柯爾的九年長度和巨大總額締造紀錄，令人瞠目結舌。

兩大強投史特拉斯堡(左)和柯爾(右)近來都獲得了超高薪的新合約，分別是7年2.4...
兩大強投史特拉斯堡(左)和柯爾(右)近來都獲得了超高薪的新合約，分別是7年2.45億美元和9年3.24億美元。 2019 Topps球員卡
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然而，「人在江湖飄，哪能不挨刀」，出來混，總是要還的，再強的投手終究會挨轟、再頂尖的打者還是會遇到低潮，這兩投一打過往叱吒風雲的畫面深植球迷心中，本文則特地整理了三人生涯至今面對的棘手對手。

棘手難纏─盤點三位大咖的剋星

太空人時期的柯爾和海盜時期是不同等級的投手，近兩年的轉速增加、提升球速，帶來突破天際的揮空率、滿滿的三振，單一打者從他手中扛過最多全壘打是4發，由卡本特（Matt Carpenter）、杜達（Lucas Duda）和賈羅（Joey Gallo）共同保持，卡本特是生涯面對柯爾最多次的打者（47打席），另外兩名強打葉力奇（Christian Yelich）、亞瑞納多（Nolan Arenado）對柯爾都有超過4成的打擊率，不過轉換到洋基，今後比較有機會遇到的剩遊騎兵賈羅，還能避開史丹頓（Giancarlo Stanton）、桑契斯（Gary Sanchez）及賈吉（Aaron Judge）幾位重砲，柯爾的成績甚至可望更上一層樓。

遊騎兵左外野手賈羅(右)生涯對柯爾(左)22個打數雖然被三振多達16次，但擊出5...
遊騎兵左外野手賈羅(右)生涯對柯爾(左)22個打數雖然被三振多達16次，但擊出5支安打中竟有4支是全壘打！ 歐新社資料照片
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史特拉斯堡生涯至今都待在國民，對決過最多次的打者是同區的勇士弗里曼（Freddie Freeman），69個打席敲出20安、4轟，對戰三圍0.339/0.406/0.644（是從史特拉斯堡手中敲出最多安、最多轟的球員，不過史特拉斯堡也賞給弗里曼多達18K）。金奈特（Scooter Gennett）和歐蘇納（Marcell Ozuna）都扛過史特拉斯堡3發全壘打且有超過3成的打擊率，羅哈斯（Miguel Rojas）和布雷克蒙（Charlie Blackmon）則在至少20個交手打席裡維持4成打擊率，堪稱「史特拉斯堡剋星」。

勇士一壘手弗里曼(右)跟國民強投天才小史(左)生涯交手次數相當多，每次對決幾乎都...
勇士一壘手弗里曼(右)跟國民強投天才小史(左)生涯交手次數相當多，每次對決幾乎都是硬碰硬。 歐新社資料照片
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瑞登的七年國民生涯，對過最多次的前兩名投手分別是德黑蘭（Julio Teheran）的50打席和惠勒（Zack Wheeler）的48打席，雖然沒敲過全壘打，但皆有3成的打擊率，對戰諾拉（Aaron Nola）及克蕭（Clayton Kershaw）也都佔上風。把瑞登吃死死的是大都會狄葛隆（Jacob deGrom），對戰打擊率0.171（35打數6安7K），韋恩萊特（Adam Wainwright）亦讓瑞登吃鱉（對戰20打數3安4K，打擊率.150）。陳偉殷擅長壓制瑞登，對陣28打席沒被開轟，打擊率僅0.185，與已故好友費南德茲（Jose Fernandez）同為瑞登夢魘（瑞登對費南德茲的打擊率只有0.136，22打數3安9K）。

大都會王牌投手狄葛隆(左)不愧是連兩年國聯塞揚獎得主，幾乎吃死國民強打瑞登(右)...
大都會王牌投手狄葛隆(左)不愧是連兩年國聯塞揚獎得主，幾乎吃死國民強打瑞登(右)。 歐新社資料照片
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2020天使將交手國民 奪冠拍檔有望對決

每一次對決的結果都是獨立事件、選手當天狀況好壞、壘包上的情形、比賽前段或後段等等，都會有其影響，充滿變數，不過這些數據所形成的「剋星論」，依然不啻是球迷看球的樂趣與角度。

至於本篇文章的三位球員彼此間的對決紀錄呢？瑞登生涯面對柯爾18打數，敲出5支安打（都是一壘安打），打擊率0.278、上壘率0.387，明年再次交鋒精彩可期，畢竟都是休賽季的熱門焦點。值得注意的是，國民會在五月中旬作客天使三連戰，有機會見證瑞登與史特拉斯堡這對前隊友的過招，未演先轟動，鹿死誰手？拭目以待。

註：以上數據皆只計算例行賽。

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
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