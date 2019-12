MLB／筒香加盟光芒 前東家虧：別被可愛外表騙

筒香嘉智簽下兩年1200萬美元合約,將加盟光芒隊,前東家特別製作一段影片,要球迷不要被筒香「可愛」外表所騙。 中央社 分享 facebook

日本職棒橫濱DeNA隊28歲外野手筒香嘉智,確定加盟美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊,前東家特別製作一段影片,要球迷不要被筒香「可愛」外表所騙,因為筒香是「全壘打製造機」。

筒香日前透過入札(競標)制度挑戰明年球季的美國職棒大聯盟,光芒隊與筒香13日就2年總額1200萬美元(約新台幣3億6200萬元)合約達成共識。

日本放送協會(NHK)報導,坦帕灣光芒隊(TampaBay Rays)16日宣布,已和筒香嘉智簽下2年合約,筒香球衣背號也確定跟日職時期一樣是25號。相關人士表示,筒香16日在接受球團健康檢查後,雙方正式簽署合約。

筒香在DeNA隊使用的背號是25號,目前也確定這個背號將陪伴他挑戰大聯盟。

筒香預計在當地時間17日(台灣時間18日)出席加盟記者會。

