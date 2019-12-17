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MLB／筒香加盟光芒 前東家虧：別被可愛外表騙

2019-12-17 14:39中央社 東京17日綜合外電報導

筒香嘉智簽下兩年1200萬美元合約，將加盟光芒隊，前東家特別製作一段影片，要球迷...
筒香嘉智簽下兩年1200萬美元合約，將加盟光芒隊，前東家特別製作一段影片，要球迷不要被筒香「可愛」外表所騙。 中央社
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日本職棒橫濱DeNA隊28歲外野手筒香嘉智，確定加盟美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊，前東家特別製作一段影片，要球迷不要被筒香「可愛」外表所騙，因為筒香是「全壘打製造機」。

筒香日前透過入札（競標）制度挑戰明年球季的美國職棒大聯盟，光芒隊與筒香13日就2年總額1200萬美元（約新台幣3億6200萬元）合約達成共識。

日本放送協會（NHK）報導，坦帕灣光芒隊（TampaBay Rays）16日宣布，已和筒香嘉智簽下2年合約，筒香球衣背號也確定跟日職時期一樣是25號。相關人士表示，筒香16日在接受球團健康檢查後，雙方正式簽署合約。

筒香在DeNA隊使用的背號是25號，目前也確定這個背號將陪伴他挑戰大聯盟。

筒香預計在當地時間17日（台灣時間18日）出席加盟記者會。

DeNA隊16日在球隊影音頻道上公布一段2分多鐘的特別影片，除了祝福跨海到大聯盟挑戰的昔日戰友，也向光芒隊球迷介紹筒香嘉智。

影片用英語旁白，輔以英日文字幕，除了介紹筒香的念法tsutsugoh，戰友都暱稱筒香為GOH；影片中還要球迷別被筒香「可愛」外表蒙騙，因為「他其實是全壘打製造機（Home Run Machine）」。

日本產經體育報導，筒香透過球團表示，這次受到光芒隊照顧，為了能發揮接受DeNA隊栽培10年的成果，「我會拚盡全力努力」，希望2020年對DeNA隊和光芒隊都是有所成果的一個球季。

光芒大聯盟筒香嘉智

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