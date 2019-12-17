親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

運動筆記挑戰每一次的自己！RACE ON！從八分速到半馬111分的故事
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA焦點球員- Russell Westbrook (12月17日)焦點球員- Jimmy Butler (12月17日)

MLB／雙城隊簽回牛棚羅莫 一年500萬美元

2019-12-17 10:45聯合報 記者蘇志畬／即時報導

根據大聯盟官網報導，雙城隊以一年500萬美元（約台幣1.5億元）合約簽回牛棚投手...
根據大聯盟官網報導，雙城隊以一年500萬美元（約台幣1.5億元）合約簽回牛棚投手羅莫。 美聯社資料照
分享

根據大聯盟官網報導，雙城隊以一年500萬美元（約台幣1.5億元）合約簽回牛棚投手羅莫（Sergio Romo），加上2021年的球隊選項，合約總值可來到1000萬美元（約台幣3億元）。

雙城隊今年球季從馬林魚隊交易來36歲的羅莫，這名資深右投在雙城隊出賽27場，防禦率3.18，拿下三次救援成功，22.2局送出27次三振，上半季則為馬林魚拿下17次救援成功，投37.2局，防禦率3.58。

羅莫已連續兩年都拿下20次救援成功，也都投超過60局，能夠負擔不少局數，過去履歷還包括擔任巨人隊終結者時，幫球隊拿下三座世界大賽冠軍，生涯在季後賽出賽29場，共25.1局，防禦率3.55。

雙城馬林魚

延伸閱讀

MLB／筒香嘉智來東岸 田中將大期待對決

MLB／曾拒絕洋基 凱許曼相信柯爾能克服高壓

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／筒香嘉智來東岸 田中將大期待對決

2019-12-17 08:11

MLB／國民、勇士搶唐納森 身價飆破億美元

2019-12-17 11:02

MLB／紅人補先發 邁利兩年1500萬美元加盟

2019-12-17 11:18

MLB／曾拒絕洋基 凱許曼相信柯爾能克服高壓

2019-12-16 12:26

MLB／又跟邦賈納當隊友 捕手佛特：我好興奮阿

2019-12-16 11:04

MLB／貝比魯斯500轟球棒 拍賣價破3000萬

2019-12-16 10:41

MLB／印地安人交易克魯柏 兩屆塞揚加盟遊騎兵

2019-12-16 08:46

MLB／五年8500萬美元 響尾蛇簽下邦賈納

2019-12-16 07:57

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

中職／史上首見教頭大風吹 洪總對抗3菜鳥

2019-12-16 15:13

NBA／作勢蓋朗多火鍋 詹姆斯：他假動作騙到我

2019-12-16 17:20

NBA／紫金最強雙人組對決 歐尼爾：2打2選誰？

2019-12-16 18:21

中職／中信兄弟公布異動 丘昌榮接任總教練

2019-12-16 14:41

中職／劉玠廷續當樂天掌舵人 桃猿新瓶裝舊酒

2019-12-16 16:36

NBA／國王29失誤仍贏球 柯爾：沒看過這樣數據

2019-12-16 15:43

中職／洋教頭時代告終 兄弟美式風格失敗收場

2019-12-16 15:43

NBA／不滿贏球內容 湖人主帥：後2場這樣打穩輸

2019-12-16 15:48

NBA／奔波肘痠仍全勤 詹姆斯：上場是義務

2019-12-16 13:10

NBA／湖人客場14連勝 平聯盟紀錄還有2關要過

2019-12-16 16:47

MLB／曾拒絕洋基 凱許曼相信柯爾能克服高壓

2019-12-16 12:26

NBA／尼克想挖暴龍總管 外媒曝至少需2個首輪籤

2019-12-16 16:57

中職／「樂天桃猿」呼之欲出 曾豪駒可望接教頭

2019-12-16 13:45

NBA／生涯抄截數超越歐拉朱萬 保羅：若贏球更好

2019-12-16 18:35

NBA／3度遭熱火禁賽 威特斯飯碗恐不保

2019-12-16 14:20

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

NBA／布克板凳席吞T 太陽教頭不滿裁判

2019-12-16 12:12

NBA／觀戰兒子打球感同身受 詹姆斯向媽媽道歉

2019-12-17 09:20

中職／4隊教頭搬風由洪總起 老幹抗新枝成話題

2019-12-16 23:37

NBA／東西區單週最佳 阿德巴約、詹皇強勢獲選

2019-12-17 10:57

中職／五度爭冠失利 兄弟揮別美式領軍

2019-12-16 23:39

中職／猿隊經營16年 終等到自家球員掌兵符

2019-12-17 10:23

青棒／李晨薰赴美開TJ手術 要勇敢拚回投手丘

2019-12-16 15:13

NCAA／轟單場最高 林庭謙連兩周奪最佳新秀

2019-12-17 10:20

中職／樂天即將亮相 領隊還是回「猿」點

2019-12-16 23:58

富邦U18／台東縣盡力拚 羅政龍執教重投球控管

2019-12-16 18:30

NBA／詹皇不跟風輪休：上場打球是我的義務

2019-12-17 00:04

MLB／筒香嘉智來東岸 田中將大期待對決

2019-12-17 08:11

羽球／3年前涉賭無緣里約 桃田賢斗曾拒看奧運

2019-12-16 18:57

NBA／綠衫軍長人成傷兵 錯過耶誕大戰

2019-12-17 08:23

羽球／全國大專校院排名年終賽 21日決戰內湖網運

2019-12-16 21:53

排球／首獲單場最佳球員 陳建禎成就「解鎖」

2019-12-16 12:22

NBA／希臘怪物48分不夠 獨行俠斷公鹿18連勝

2019-12-17 11:45

NBA／12連敗隊史最長 鵜鶘士氣還沒垮

2019-12-17 00:08

網球／大威不被疾病打倒 小威：精神令人佩服

2019-12-16 20:51

歐冠／16強由5大聯賽包辦 史上最頂級一屆

2019-12-16 19:00

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-16 19:10

MLB／國民、勇士搶唐納森 身價飆破億美元

2019-12-17 11:02

NBA／今日戰績表 湖人追上公鹿並列聯盟第一

2019-12-16 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top