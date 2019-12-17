MLB／雙城隊簽回牛棚羅莫 一年500萬美元

根據大聯盟官網報導，雙城隊以一年500萬美元（約台幣1.5億元）合約簽回牛棚投手羅莫。 美聯社資料照 分享 facebook

根據大聯盟官網報導，雙城隊以一年500萬美元（約台幣1.5億元）合約簽回牛棚投手羅莫（Sergio Romo），加上2021年的球隊選項，合約總值可來到1000萬美元（約台幣3億元）。

雙城隊今年球季從馬林魚隊交易來36歲的羅莫，這名資深右投在雙城隊出賽27場，防禦率3.18，拿下三次救援成功，22.2局送出27次三振，上半季則為馬林魚拿下17次救援成功，投37.2局，防禦率3.58。

羅莫已連續兩年都拿下20次救援成功，也都投超過60局，能夠負擔不少局數，過去履歷還包括擔任巨人隊終結者時，幫球隊拿下三座世界大賽冠軍，生涯在季後賽出賽29場，共25.1局，防禦率3.55。