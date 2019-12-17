MLB／筒香嘉智來東岸 田中將大期待對決

前橫濱隊強打筒香嘉智今天與光芒隊正式簽約，預計明天召開記者會，洋基投手田中將大也很高興終於有日本人加入美聯東區，「很期待跟他對決。」

筒香嘉智宣布行使入札後，從7日就前往美國，一邊自主訓練，一邊等待大聯盟球隊的接觸，最終與光芒隊簽下兩年1200萬美元（約新台幣3.6億元）的合約，筒香嘉智表示：「我從小就夢想著能到大聯盟打球，一直這麼嚮往著。」

田中將大昨天拜訪前東家樂天金鷲球團，談到筒香嘉智加入美職行列，田中將大表示：「終於有日本人來東岸了，有一陣子都只有我一個人，我想媒體也會來春訓了吧。」

日本球員大多傾向加入西岸球隊或洋基隊，目前效力於天使隊的大谷翔名、道奇隊的前田健太、水手隊的菊池雄星、響尾蛇隊的平野佳壽都是西岸球隊，距離田中將大最近的事位於國聯中區小熊隊的達比修有。

田中將大在2013年幫助樂天拿下「日本一」後就前往美國加入洋基隊，筒香嘉智則到2014年才站穩先發，兩人沒有機會對戰，田中將大說：「沒有見過他，對他不是很了解，我想接下來一定會有機會對決，很期待呢。」

洋基與光芒有19場對戰，兩人很有機會碰上，田中將大到時會先透過球探報告，好好研究這位同胞，不過對戰時不會完全仰賴數據，田中將大說：「拿球的人是我，我的感覺還是很重要。」