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MLB／相信柯爾能克服高壓 凱許曼：因他曾拒絕洋基

2019-12-16 12:26聯合報 記者蘇志畬／即時報導

柯爾大學時曾很有勇氣拒絕洋基選秀，讓凱許曼相信他在紐約的高壓環境也能適應良好。 ...
柯爾大學時曾很有勇氣拒絕洋基選秀，讓凱許曼相信他在紐約的高壓環境也能適應良好。 歐新社
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不少強投來到洋基後無法適應輿論的高壓環境，但總經理凱許曼（Brian Cashman）相信柯爾（Gerrit Cole）不會有問題，原因是2008年選秀曾拒絕加入洋基，繼續升學的決定展現強大自信。

瓦茲奎（Javier Vazquez）、布朗（Kevin Brown）、柏奈特（A.J. Burnett）以及葛雷（Sonny Gray）過去都曾風光加入洋基隊，但未能繳出相應成績，只能黯然離開紐約，剛與洋基簽下九年3.24億美元（約新台幣99億元）的柯爾是否會步上後塵？

柯爾曾拒絕加入洋基隊的紀錄，反而讓凱許曼有信心，2008年柯爾高中畢業後就被洋基隊在第一輪選中，但他選擇繼續升學，生涯繞了一大圈才又穿上洋基隊球衣。

凱許曼表示：「這就是他願意下注在自己身上的案例，我不認為有太多高中生能拒絕在第一輪被兒時夢想的球隊選中，加上金錢因素，這遠遠超過大學學歷的價值。」凱許曼認為柯爾對自己有強大信心，相信即使就讀大學，依舊擁有挑戰大聯盟的實力。

柯爾後來在2011年成為選秀狀元，加入海盜隊，近兩年轉戰太空人隊繳出35勝10敗、防禦率2.68的成績，也為自己博得一張史上投手最大合約。

凱許曼表示：「這六年他先後效力海盜、太空人隊，也能拒絕延長合約的誘惑，選擇成為自由球員挑戰身價，這些都是很有挑戰的選擇，這些例子代表他能說到做到。」

而簽約前飛往加州的會談，也讓凱許曼對柯爾更有信心，「他的心態，還有我們觀察到的一切，都證明了這傢伙到哪裡都可以發展得很好，即使是紐約。」

柯爾洋基海盜

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