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MLB／印地安人交易克魯柏 兩屆塞揚加盟遊騎兵

2019-12-16 08:46聯合報 記者蘇志畬／即時報導

遊騎兵隊成功從印地安人隊交易來兩屆塞揚獎得主克魯柏（Corey Kluber），提出的籌碼是外野手迪謝茲（Delino DeShields）以及21歲投手新秀克拉斯（Emmanuel Clase）。

遊騎兵總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）表示：「過去幾年克魯柏都是聯盟的頂級投手，今年球季有一點點下滑，不過我們不會因此停下招攬的腳步，或許休息也是好事，畢竟他前兩年投了非常多局數。」

克魯柏2014、2017年都拿下塞揚獎，2018年也有20勝的戰績，從2014年起連續五年都投超過200局，但今年球季因遭強襲球擊中，造成右臂尺骨骨折，原本預計8月復出，卻因腹斜肌拉傷未再出賽，整季留下先發七場、防禦率5.80的成績。

加上原有的麥納（Mike Minor）、林恩（Lance Lynn）、吉布森（Kyle Gibson）以及萊爾斯（Jordan Lyles），丹尼爾斯認為先發輪值已相當完整，「我們現在只等上場表現了，這批球員都有亮眼的履歷，很期待看到他們一起投球，能夠提供我們高品質、長局數的成績。」

雖然克魯柏有傷勢疑慮，印地安人隊仍執行明年1750萬美元的球團選項續約，2021年還有1800萬美元的球團選項，如果明年投滿160局且球季結束時未在傷兵名單就將自動執行。

迪謝茲過去四年有三年都是遊騎兵隊開幕戰先發中外野手，球隊十分仰仗他的防守能力，但生涯打擊率2成46，五年來累計18轟，進攻火力不足，「工具人」桑塔納（Danny Santana）可能補起外野空缺。

克魯柏遊騎兵印地安人

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