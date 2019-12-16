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MLB／邦賈納五年8500萬美元加盟 響尾蛇添王牌

2019-12-16 07:57聯合報 記者蘇志畬／即時報導

響尾蛇隊搶下王牌，邦賈納（Madison Bumgarner）簽下五年8500萬美元（約新台幣25.7億元）合約，其中1500萬美元為延遲支付，由於邦賈納拒絕巨人隊提出的1780萬美元合格報價，巨人隊明年將獲得補償選秀，響尾蛇隊則丟掉第二輪選秀權。

邦賈納生涯11年都效力於巨人隊，在季後賽的爆氣表現獲得「瘋邦」稱號，幫助巨人隊拿下三座冠軍，2014年更在世界大賽出賽三場，投21局防禦率僅0.43拿下MVP。

邦賈納雖然在2017年開季前因騎越野車摔傷左肩、2018年因強襲球打傷手掌，出賽數較少，但今年回到30場先發、200局的標準，近九年有七個球季都超過這個門檻，穩定度無庸置疑。

邦賈納今年球季拿下9勝9敗、防禦率3.90，預計與威佛（Luke Weaver）、李克（Mike Leake）、加侖（Zac Gallen）以及凱利（Merrill Kelly）組成先發輪值，左投瑞伊（Robbie Ray）可能成為交易籌碼，補強響尾蛇所需的外野戰力缺口。

30歲的邦賈納生涯累計119勝，排名現役球員第16，防禦率3.13則位列第四，另有13場完投則排第15，1794次三振則是第14名。

2012年邦賈納曾與巨人隊簽下六年3556萬美元合約，並包括2018、2019年各1200萬美元的球團選擇權，今年合約走完，成為自由球員市場爭搶的投手之一，不過與之前外傳的一億美元目標有些差距。

邦賈納巨人響尾蛇

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