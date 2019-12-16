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紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00tyruschen

今年冬天自由球員市場異常熱鬧。冬季會議一召開，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）就打破投手最高薪紀錄。但沒幾天這紀錄又被柯爾（Gerrit Cole）徹底粉碎，還一舉超越楚奧特（Mike Trout）成為平均年薪最高的大聯盟球員（3600萬美元）。除了力爭上游的費城人、白襪、天使及傳統強隊道奇頻頻喊價，充分顯現出「大灑幣」的決心外，最引人注目（或側目）的終究，還是已經連續好幾年未曾出手的洋基。就像當年簽下吉昂比（Jason Giambi）、沙巴西亞（CC Sabathia）一樣，洋基再次展現他們「只要老子想要，沒有拿不到手」的「邪惡原力」，兩三下就贏得柯爾這個市場上的最大獎。

洋基天價搶下超級強投柯爾，這讓想要省錢的紅襪新球季壓力更大，不得不想辦法改造球隊...
洋基天價搶下超級強投柯爾，這讓想要省錢的紅襪新球季壓力更大，不得不想辦法改造球隊維持未來的競爭力。 美聯社資料照片
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相較之下，本季表現令波士頓球迷大失所望的紅襪則格外顯得「斯人獨憔悴」。早在球季結束前、剛炒掉「霸道總裁」唐布洛斯基（Dave Dombrowski）沒多久，紅襪老闆就急吼吼地表示要努力將團隊薪資壓在豪華稅門檻之下。這一來不但等於提前宣告這個冬天紅襪不會有太大作為。而且從那時起，送走哪位球員可以達到老闆心目中的終極KPI，就成了紅襪最大甚至是唯一的課題。

紅襪高層先是「衷心期盼」今年猶有36發全壘打及 140 OPS+（全聯盟第8）的巨砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）會選擇跳脫他所剩三年6250萬的合約。但在馬丁尼茲讓他們「期望落空」後，紅襪不得不繼續打交易招牌球星貝茲（Mookie Betts）的算盤——因為老早就宣佈不會給老東家「友情價」的貝茲已打定主意要拼一份超級大約。但問題來了，當所有人都心知肚明你勢必得換走貝茲不可時——也正是你用貝茲能夠換到的籌碼最差的時機。再加上一心向「錢」看的貝茲明年球季結束後就將成為自由球員，若真拿一堆潛力新秀去換這個只來一年的「打工仔」，怎麼看都不像是一樁划算的買賣。

紅襪在明年球季結束後恐怕是留不住超級球星貝茲，只能想辦法在合約到期前用他當籌碼來...
紅襪在明年球季結束後恐怕是留不住超級球星貝茲，只能想辦法在合約到期前用他當籌碼來弄筆好交易，但要找到合適的買家實在是非常困難。 歐新社資料照片
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相信除了馬丁尼茲跟貝茲外，紅襪高層也早就將陣中每位球員的交易可能性全部盤算過。經過一番篩選，也就只剩下守備美技不斷、打擊卻也始終不振的中外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）跟前塞揚獎得主先發投手普萊斯（David Price）比較有機會獲得其他球隊的青睞。尤其普萊斯雖已「高齡」34歲，今年又因傷痛表現不佳（僅投107.1局，防禦率達4.28），但拜自由球員行情高漲之賜，連帶使得他那三年9600萬的薪資不再顯得那麼高不可攀。普萊斯也因此成為目前詢問度最高的紅襪球員——當然想送走他，紅襪少不了還要貼上一大筆錢。

普萊斯生涯有150勝80敗、防禦率3.31的極佳成績，你不知道明年他會投得像去年...
普萊斯生涯有150勝80敗、防禦率3.31的極佳成績，你不知道明年他會投得像去年的16勝7敗、防禦率3.58，還是像今年的7勝7敗、防禦率4.28，但他已經34歲了，紅襪寧可賠錢把他送走，也不想再賭下去了。 歐新社資料照片
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不論紅襪新一季陣容如何「動盪不安」，台灣球迷最為關心的仍是林子偉將來的命運。由於林子偉目前還在領「基本工資」，他當然不會是紅襪開刀的首要人選。不過這並不代表明年不再有選擇權可供下放農場的林子偉一定能繼續為紅襪效力。

首先，由於三游位置勢必由年僅22歲就已成為最佳三壘手之一的狄佛斯（Rafael Devers）及本季剛打出生涯年的波賈茲（Xander Bogaerts）「霸佔」，以林子偉的打擊實力又顯不可能足以出任先發一壘手，內野就只剩下二壘手跟工具人的位置可供他爭取。雖說林子偉近幾年來的「好對手」工具人霍特（Brock Holt）在成為自由球員後紅襪已無意與他再續前緣。但他們隨即從市場上簽來另一位工具人培拉薩（Jose Peraza），又在規則五選秀會上選了來自太空人農場的內野手亞洛茲（Jonathan Arauz），如果再加上剛被簽回的內野手赫南德茲（Marco Hernandez）、近期可能升上大聯盟的新秀達爾貝克（Bobby Dalbec）及查塔姆（C.J. Chatham），同時別忘了還有將再次重返球場的老將派卓亞（Dustin Pedroia），即將跟林子偉一同爭取這兩個位置的人選就有六人之多。而與這些球員相比，打擊火力並不特別突出，表現也似已接近潛力天花板的林子偉並不具有任何優勢。

培拉薩2019年在紅人的打擊與盜壘表現快速下滑，紅人隊不續約後，紅襪僅用300萬...
培拉薩2019年在紅人的打擊與盜壘表現快速下滑，紅人隊不續約後，紅襪僅用300萬美元就與他簽下1年合約。由於他只有25歲，若是能回到去年打擊率.288、14轟、23盜的水準，對紅襪來說會是相當合算。 歐新社資料照片
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基於以上原因，對林子偉來說，他在明年春訓的立足點就跟所有只拿到春訓邀請的棒球浪人、老大不小的半吊子新人以及「26人名單未滿，40人名單以上」的邊緣球員一樣。一旦表現不如人意在26人名單空缺爭奪戰中落敗，由於林子偉的選擇權已被用盡，紅襪必須先讓他登上棄權名單（Waivers）才能將他下放小聯盟。至於是否會有任何球隊對他另眼相看，同樣是誰也說不準的問題。其次，由於林子偉今年在紅襪鮮少有上場機會，傷後在小聯盟的成績也不佳，就連目前40人名單的地位也絕非穩固。假使紅襪在明年春訓以至球季中需要補充戰力，他被移出名單的機率也相當高。最後，在紅襪不斷尋找交易機會的現況下，林子偉當然也可能成為任何一樁交易的配角。但由於他早已不再是深具潛力的年輕新秀，加上年資的關係又有一定的「使用限制」，其他球隊對他的興趣顯然也不會太高。

林子偉極需在大聯盟有更多出賽機會來提升球技，但偏偏紅襪目前最不缺的就是內野手。 ...
林子偉極需在大聯盟有更多出賽機會來提升球技，但偏偏紅襪目前最不缺的就是內野手。 聯合報系資料照片
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紅襪在不到一年內不但失去衛冕隊的光環，而且不得不轉型成為一隻積極削減薪資力求重整的球隊。年輕GM布隆（Chaim Bloom）才剛上任就肩負著同時間充實農場，又必須繼續維持球隊競爭力的艱鉅任務——其實這正是過去幾年洋基總管凱許曼（Brian Cashman）一直在走的鋼索。終於風水輪流轉，洋基老闆決定放手一搏，輪到紅襪開始韜光養晦。如今對紅襪老闆及高層來說，陣中任何一位球員都像一枚活棋，為了長遠布局隨時都可以「棄車保帥」，更遑論像林子偉這樣角色次要的球員。在強者如馬丁尼茲、普萊斯都成了紅襪高層去之唯恐不及的沈重包袱的同時，林子偉的未來如果不在波士頓，也絕不令人感到意外。

紅襪林子偉普萊斯

tyruschen

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