「古巴飛彈」普伊格(Yasiel Puig)自主訓練有新招?近日他因宣傳MLB CUP賽事前往日本,也融入當地文化,找相撲選手進行練習,在推特放上影片吸引90多萬人次觀看。

普伊格在個人推特發表影片,寫著「我的季後自主訓練,到日本找相撲選手」,影片中可以看見,188公分、108公斤的普伊格,面對身材比他大上一號的相撲選手,仍成功將對手推出土俵之外,不過此為純粹練習,對手並未認真反擊。

季後成為自由球員的普伊格,已有球隊登門問價,美國媒體記者海曼(Jon Heyman)指出,馬林魚在聖地牙哥舉辦的冬季會議上與普伊格會面,希望以短期合約,爭取到這位外野強棒加盟,普伊格也有意再為馬丁利(Don Mattingly)效力。

