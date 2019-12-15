MLB／小聯盟裁軍陷僵局 大聯盟放話組新聯盟

大聯盟計畫縮編小聯盟球隊數量，雙方談判卻陷入僵局。 美聯社 分享 facebook

大聯盟計畫縮編小聯盟球隊數量，雙方談判卻陷入僵局，緊繃局勢不斷升高，大聯盟已放話，不排除等到明年9月合約到期後，重組一個新的小聯盟。

目前大聯盟體系下共有160支小聯盟球隊，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）計畫砍掉其中42支球隊，以短期聯盟與新人聯盟的隊伍為主，理由是改善小聯盟球員的薪資與工作環境，但實質上仍是為了縮減支出。

小聯盟日前提出四頁備忘錄，反駁大聯盟在談判過程中提出的不實指控，換來的卻是大聯盟祭出最後通牒，威脅未來可能完全砍斷與小聯盟的關係。

大聯盟發表聲明表示：「如果小聯盟全國協會有興趣與大聯盟締結協議，就必須對於現有體制在談判桌上進行討論，不然大聯盟球隊可以自由的與任何小聯盟球隊締結關係，甚至是美國其他球隊，包括獨立聯盟或是個別城市。」

大聯盟的威脅奠基於雙方原有的協議將在明年9月到期，目前有部分小聯盟球隊是直接隸屬於大聯盟球隊，如果事件真的發生，彼此關係應該不會生變，但要整合其他球隊難度依然很高，要徹底割捨一套自1963年開始的關係不容易，但大聯盟的聲明已經表明立場。

曼弗瑞12日曾與小聯盟進行談判，有球團老闆透露：「曼弗瑞根本是想要摧毀這個產業，抹殺掉上千份工作，而對於老闆們為了保住球隊而公開這些資訊，他也覺得不滿。」