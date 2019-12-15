親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

高以翔遺照登大銀幕暖笑道別 女友淡妝淚伴無緣公婆

運動筆記【天氣職人】週日 臺北馬盛大開跑｜跑者天氣報報驚!每個路口都有關門點~臺北馬EXPO現場直擊~醫鐵密技
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA焦點球員- Patty Mills (12月15日)精彩演出- Patty Mills致勝跳投 (12月15日)

MLB／小聯盟裁軍陷僵局 大聯盟放話組新聯盟

2019-12-15 10:47聯合報 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟計畫縮編小聯盟球隊數量，雙方談判卻陷入僵局。 美聯社
大聯盟計畫縮編小聯盟球隊數量，雙方談判卻陷入僵局。 美聯社
分享

大聯盟計畫縮編小聯盟球隊數量，雙方談判卻陷入僵局，緊繃局勢不斷升高，大聯盟已放話，不排除等到明年9月合約到期後，重組一個新的小聯盟。

目前大聯盟體系下共有160支小聯盟球隊，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）計畫砍掉其中42支球隊，以短期聯盟與新人聯盟的隊伍為主，理由是改善小聯盟球員的薪資與工作環境，但實質上仍是為了縮減支出。

小聯盟日前提出四頁備忘錄，反駁大聯盟在談判過程中提出的不實指控，換來的卻是大聯盟祭出最後通牒，威脅未來可能完全砍斷與小聯盟的關係。

大聯盟發表聲明表示：「如果小聯盟全國協會有興趣與大聯盟締結協議，就必須對於現有體制在談判桌上進行討論，不然大聯盟球隊可以自由的與任何小聯盟球隊締結關係，甚至是美國其他球隊，包括獨立聯盟或是個別城市。」

大聯盟的威脅奠基於雙方原有的協議將在明年9月到期，目前有部分小聯盟球隊是直接隸屬於大聯盟球隊，如果事件真的發生，彼此關係應該不會生變，但要整合其他球隊難度依然很高，要徹底割捨一套自1963年開始的關係不容易，但大聯盟的聲明已經表明立場。

曼弗瑞12日曾與小聯盟進行談判，有球團老闆透露：「曼弗瑞根本是想要摧毀這個產業，抹殺掉上千份工作，而對於老闆們為了保住球隊而公開這些資訊，他也覺得不滿。」

大聯盟小聯盟

延伸閱讀

MLB／太空人偷暗號 有證人承認了

MLB／挑戰三億美元合約 美媒列8名候選人

相關新聞

MLB／太空人偷暗號 有證人承認了

2019-12-15 09:45

MLB／瑞登正式加入天使 收楚奧特一堆驚嘆號

2019-12-15 08:19

MLB／明年先發投手少 藍鳥提前搶柳賢振

2019-12-15 11:15

MLB／拋棄前嫌道奇鎖定邦賈納 克蕭：我愛瘋邦

2019-12-14 15:26

MLB／普伊格會面馬林魚 盼與教頭馬丁利續前緣

2019-12-14 15:18

MLB／釀酒人再補強 安德森一年500萬美元加盟

2019-12-14 11:41

MLB／挑戰三億美元合約 美媒列8名候選人

2019-12-14 11:09

MLB／就是愛小熊 達比修有不放棄拒絕交易條款

2019-12-14 10:27

MLB／摔倒骨折休整季 塞佩達斯遭扣薪千萬美元

2019-12-14 10:00

MLB／筒香嘉智2年3.6億簽光芒 隊史日籍第五人

2019-12-14 08:24

MLB／太空人偷暗號傳聞 聯盟展開地毯式嚴查

2019-12-13 14:05

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

羽球年終賽／戴資穎直落二復仇奧原 殺進決賽

2019-12-14 13:12

NBA／戴維斯、詹皇砍61分 斷熱火主場11連勝

2019-12-14 11:41

NBA／雷納德、喬治各飆破40分 快艇踢館賞灰狼7連敗

2019-12-14 13:41

NBA／湖人出洛城還未嘗敗績 詹皇：每個人都是MVP

2019-12-14 13:33

中職／洪總跳槽富邦 鄭兆行：意外他離開

2019-12-14 16:42

NBA／只打2分鐘就傷退 唐西奇戰熱火不再回歸

2019-12-15 10:42

NBA／單月兩度連2場破50分 哈登加碼平柯瑞三分紀錄

2019-12-14 13:30

NBA／連18場砍進三分球 安戴托昆波比下一票射手

2019-12-14 16:16

NBA／擋下灰熊奇兵 字母哥回歸公鹿收17連勝

2019-12-14 12:04

NBA／攜喬治合攻88分 雷納德：還在建立彼此化學效應

2019-12-14 15:33

NBA／改口球衣應在金塊退休 安東尼：生涯起點

2019-12-14 09:49

MLB／拋棄前嫌道奇鎖定邦賈納 克蕭：我愛瘋邦

2019-12-14 15:26

羽球年終賽／王子維不敵桃田賢斗 並列第三寫本土最佳

2019-12-14 19:17

羽球年終賽／小戴第4度闖決賽 奪冠才能保后座

2019-12-14 23:53

中職／接掌兄弟總教練？丘昌榮：沒收到消息

2019-12-14 15:39

NBA／尼克灌錯籃烏龍 網友：是他們會做的事

2019-12-14 17:27

東奧／熊本熊爭取傳遞聖火遭拒 原因「不是人類」

2019-12-14 11:22

NBA／雷納德買百坪豪宅 打算長住洛城？

2019-12-14 17:01

冬盟／明年回聘川崎？ 吳德威：考量角色和效益

2019-12-14 18:00

冬盟／中職聯隊淪季軍戰 林威助將接中信教頭？

2019-12-14 16:41

NBA／波格丹諾維奇轟8記三分 米契爾挺身率隊克勇士

2019-12-14 15:29

中職／洪總跳槽富邦 林柏佑能理解想法

2019-12-14 17:25

中職／擴編選秀新血 廖文揚現身味全龍打照面

2019-12-14 18:53

NBA／落後16分上演逆轉 尼克氣走國王首嚐連勝

2019-12-14 17:40

MLB／普伊格會面馬林魚 盼與教頭馬丁利續前緣

2019-12-14 15:18

ABL／富邦林志傑壓力性骨折 需休6至8周

2019-12-14 12:01

MLB／釀酒人再補強 安德森一年500萬美元加盟

2019-12-14 11:41

SBL／九太重返聯盟 哈孝遠：感謝雪中送炭

2019-12-14 18:06

總統盃／潘政琮狀況絕佳 三日打完國際隊繼續領先

2019-12-14 17:25

MLB／瑞登正式加入天使 收楚奧特一堆驚嘆號

2019-12-15 08:19

MLB／太空人偷暗號 有證人承認了

2019-12-15 09:45

棒球／華興美和OB賽扛先發 大郭：像回到日職

2019-12-14 23:59

冬盟／牛棚轉先發難適應 江國謙吞3敗直言投很差

2019-12-14 14:21

冬盟／味全龍2失誤無緣冠軍戰 葉君璋仍評80分

2019-12-14 21:04

NBA／葛拉罕再奪球隊最高得分 黃蜂宰公牛笑納3連勝

2019-12-14 12:22

NBA／公鹿豪取17連勝 安戴托昆波：團隊合作

2019-12-14 23:48

台北馬拉松開跑 三太子、美少女戰士來路跑

2019-12-15 08:11

NBA／楊恩投籃手感迷航 波格登強勢收尾擒下老鷹

2019-12-14 11:22

NBA／兒子出戰母校 詹姆斯趕場見證

2019-12-15 10:11

冬盟／日美混血奪最優秀投手獎 日隈盼明年轉支配下

2019-12-14 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top