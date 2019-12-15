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MLB／太空人偷暗號 有證人承認了

2019-12-15 09:45聯合報 記者蘇志畬／台北即時報導

太空人隊「偷暗號」事件有新進展。 歐新社
太空人隊「偷暗號」事件有新進展。 歐新社
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太空人隊「偷暗號」事件有新進展，一名證人承認太空人隊在2017年曾透過中外野的攝影機即時回傳影像，破解對方投捕的配球暗號，該證人表示：「我們確實有透過攝影機破解暗號，就跟其他球隊一樣，不過我們要求的是直播。」

大聯盟針對偷暗號事件進行調查，至今已詢問近60人，SNY記者馬蒂諾（Andy Martino）透露部分情節，太空人隊認為其他球隊有在破解暗號，因此要求球團跟進。

太空人未特別裝設另一台攝影機，而是利用原有中外野攝影機，進行即時影像回傳，而且因為影像室距離板凳席太遠，將監看影像的螢幕移至板凳席通往休息室的走道中，太空人隊認為這麼做符合規範。

不過大聯盟認為這樣做違反規定，太空人總經理盧諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（A.J. Hinch）有可能受到嚴懲，如果攝影機是特別為此採購，更是罪證確鑿。

若太空人偷暗號屬實，總教練辛區（A.J. Hinch）有可能受到嚴懲！ 美聯社
若太空人偷暗號屬實，總教練辛區（A.J. Hinch）有可能受到嚴懲！ 美聯社
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馬蒂諾的消息來源透露，攝影機的架設是經過聯盟許可，而且原本就已經設立，有可能是作為情蒐使用，這點符合聯盟規範，由於不是作為電視拍攝用途，代表轉播單位未參與此事。

就大聯盟觀點，任何用於偷暗號的電子器材都是違法的，太空人目前幾乎難逃指控，只是犯情達到什麼程度，今年洋基隊就曾質疑，太空人隊在美聯冠軍賽時傳出不尋常的口哨聲，偷暗號情節恐怕不只限於2017年。

大聯盟洋基

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