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MLB／瑞登正式加入天使 收到楚奧特一堆驚嘆號

2019-12-15 08:19聯合報 記者蘇志畬／台北即時報導

天使隊正式介紹今年自由球員市場最重量級的野手瑞登（Anthony Rendon）加入，雙方簽下的七年2.45億美元（約新台幣74.6億元）合約是史上野手第五高價，成為近期熱門話題。

瑞登透露，老闆莫瑞諾（Arte Moreno）表達需要他的加入，是瑞登最感動的地方，「能夠被尊重而且被需要，這正是我們要尋找球隊加入時，最希望看到的，這裡很有家族的氣氛，也是會讓人想在此生根的地方。」

瑞登的加入無疑讓天使隊打線火力更加完整，他也已經跟新隊友楚奧特（Mike Trout）聊過天，「根據他在訊息裡的驚嘆號數量，他看起來是滿興奮的，我們討論過要怎麼進步，也很期待這個球季的到來。」

天使隊雖然無緣拉攏最大咖投手柯爾（Gerrit Cole），不過瑞登加入已是戰力一大提升，總經理艾普勒（Billy Eppler）表示：「不是每天都會有重量級球員加入球隊，瑞登是頂級打者，根據我從投手群那邊收到的簡訊數量來看，他的防守也非常好。」

天使隊最近一次打進季後賽已是2014年，上一次在季後賽拿下勝利則要追溯到2009年，才剛隨國民隊拿下世界大賽的瑞登，季後賽經驗也是國民隊所需。

瑞登表示：「我到這裡就變老將了，在國民隊我還算是年輕人，我想帶著這些經驗來到球隊，試著分享一些知識跟智慧，幫助球隊。」

天使國民柯爾

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