MLB／拋棄前嫌道奇鎖定邦賈納 克蕭：我愛瘋邦

道奇全力爭取邦賈納。 美聯社 分享 facebook

道奇在競爭柯爾（Gerrit Cole）加盟失利後，目前轉而鎖定另一巨投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）。據報導，不僅邦賈納與道奇情投意合，陣中強投克蕭（Clayton Kershaw）也樂見其成。

隨著柯爾和史特拉斯堡（Stephen Strasburg）確定東家，邦賈納可能就是下一位被簽走的大咖。而道奇在追求柯爾失敗，也有消息傳出將目光投向世仇邦賈納。

邦賈納與道奇有著深厚的恩怨情仇，在球場上多次與道奇球員對嗆，多次與前道奇外野兼問題人物的普伊格（Yasiel Puig）起衝突。但據《NBC Sports Bay Area》報導，邦賈納不排斥加入道奇，兩方互有興趣。

至於道奇當家王牌克蕭今日被問到球隊追求邦賈納一事，他表示樂見其成，說道：「我愛邦賈納，要是我們能簽到他，那肯定很棒。」

“I love Bum..... if we signed him, that’d be great!” - Clayton Kershaw pic.twitter.com/yfvIv5JhRr — Dodgers Nation (@DodgersNation) December 13, 2019

邦賈納雖上個賽季投出生涯最差3.90防禦率，但仍被譽為此世代最好的季後賽強投。對於本次季後國聯分區系列賽軟手的道奇來說，無疑是不可多得的目標。