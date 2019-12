MLB／拋棄前嫌道奇鎖定邦賈納 克蕭：我愛瘋邦

道奇全力爭取邦賈納。 美聯社 分享 facebook

道奇在競爭柯爾(Gerrit Cole)加盟失利後,目前轉而鎖定另一巨投「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)。據報導,不僅邦賈納與道奇情投意合,陣中強投克蕭(Clayton Kershaw)也樂見其成。

隨著柯爾和史特拉斯堡(Stephen Strasburg)確定東家,邦賈納可能就是下一位被簽走的大咖。而道奇在追求柯爾失敗,也有消息傳出將目光投向世仇邦賈納。

邦賈納與道奇有著深厚的恩怨情仇,在球場上多次與道奇球員對嗆,多次與前道奇外野兼問題人物的普伊格(Yasiel Puig)起衝突。但據《NBC Sports Bay Area》報導,邦賈納不排斥加入道奇,兩方互有興趣。

至於道奇當家王牌克蕭今日被問到球隊追求邦賈納一事,他表示樂見其成,說道:「我愛邦賈納,要是我們能簽到他,那肯定很棒。」

“I love Bum..... if we signed him, that’d be great!” - Clayton Kershaw pic.twitter.com/yfvIv5JhRr