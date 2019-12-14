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MLB／挑戰三億美元合約 美媒列8名候選人

2019-12-14 11:09聯合報 記者蘇志畬／即時報導

辛德賈德。 路透
辛德賈德。 路透
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大聯盟薪資暴漲，2014年克蕭（Clayton Kershaw）是第一位獲得超過兩億美元合約的投手，今年柯爾（Gerrit Cole）將記錄推高到三億美元，CBSSports預測未來有八名投手有望跨過此門檻，最快的是2021年成為自由球員的辛德賈德（Noah Syndergaard）。

大都會右投辛德賈德還有兩年就能成為自由球員，屆時才29歲，明年球季如果能夠投出柯爾在2018年的成績，甚至有機會在2021年季後打破柯爾的大約紀錄，今年球季他的防禦率4.28雖不漂亮，但擁有160公里的球速，仍讓他在季中成為交易傳聞對象。

塞佛里諾（Luis Severino）也有機會挑戰洋基隊的第二張三億美元合約，今年在例行賽受傷勢影響只出賽三場，不過在2017、2018年累積防禦率3.18，共送出450次三振，就算洋基隊執行球隊選擇權，塞佛里諾到2023年季後成為自由球員時也才29歲。

2023年自由球員還有紅雀隊弗列爾提（Jack Flaherty）、白襪隊吉歐利托（Lucas Giolito）。弗列爾提今年在明星賽後15場先發僅失10分自責分的表現，讓他成為叩關三億元熱門人選；吉歐利托的今年防禦率3.41、228次三振，評價大漲，未來四年保持健康，也有機會挑戰大約。

道奇隊布勒（Walker Buehler）、印地安人隊畢柏（Shane Bieber）最快於2024年成為自由球員，布勒近兩年防禦率2.98、送出366次三振，成績最接近柯爾，不過曾動過韌帶重建手術、自由球員時是30歲，這兩項條件是劣勢；畢柏在今年第一個完整球季就繳出防禦率3.28、259次三振的成績單，挑戰三億元的關卡在於印地安人可能提前綁約。

勇士隊索洛卡（Mike Soroka）今年投出足以競爭新人王的表現，防禦率2.68，而且174.2局僅被敲出14轟，每九局被轟率是國聯最低，不過三振率也偏低，但自由球員時年僅27歲是最大優勢。

教士隊超級新秀高爾（ MacKenzie Gore）還沒上過大聯盟，但CBSSports大膽推測，以他今年在小聯盟防禦率1.69，101局送出135次三振的表現，2021年可能獲得第一個大聯盟完整球季，2026年季後成為自由球員時是27歲。

自由球員柯爾大聯盟

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