MLB／就是愛小熊 達比修有不放棄拒絕交易條款

達比修有。 美聯社 分享 facebook 想交易達比修有的球隊可以放棄了。USA Today 記者奈登賈爾（Bob Nightengale）透露，達比修有無意放棄拒絕交易條款，明年球季還是會繼續留在小熊隊。

美國媒體昨天才傳出，冬季會議上有多支球隊向小熊隊打聽交易達比修有的可能性，不過達比修有跟小熊還有四年8100萬美元的合約，而且明年具有完整的拒絕交易權利，都是交易阻礙。

奈登賈爾今天在推特上指出，達比修有喜歡小熊隊，明年球季也沒有打算要放棄拒絕交易條款，而達比修有從2021到2023年也還有12隊的拒絕交易權。

達比修有去年因傷僅出賽八場，今年球季找回健康身手，31場先發，拿下6勝8敗，防禦率3.98，178.2局送出229次三振，尤其下半季揮別受傷心魔後，防禦率僅2.76，也讓他身價跟著提高。

達比修有如果不離開小熊隊，將與萊斯特（Jon Lester）、昆塔納（Jose Quintana）以及漢崔克斯（Kyle Hendricks）共組輪值，小熊隊還缺一名先發投手。

達比修有日前選擇不執行跳脫時就曾表示：「這支球團對我來說就是完美的地方，我愛芝加哥，因為這裡的人很友善，球團也讓我做我想做的事，我在這裡感覺很舒服。」