MLB／筒香嘉智2年3.6億簽光芒 隊史日籍第五人

筒香嘉智兩年3.6億加入光芒。 美聯社 分享 facebook 根據「坦帕灣時報」報導，筒香嘉智將加盟光芒隊，簽下兩年1200萬美元（約新台幣3.6億元）合約，光芒隊另需支付簽約金的20%作為入札金給予母隊橫濱隊，約240萬美元，若一切順利，筒香嘉智將成為繼野茂英雄、森慎二、松井秀喜、岩村明憲後，光芒隊史第五位日本球員。

日職橫濱隊好手筒香嘉智透過入札制度挑戰大聯盟，吸引五隊注意，冬季會議期間與光芒、遊騎兵、藍鳥三隊進行面談，還進行練習，展示打擊、守備狀況，最終選擇光芒隊，經紀人沃菲（Joel Wolfe）表示：「他希望到最有出場機會的球隊，而不是注重金額。」

光芒隊目前正欠缺中心打者，筒香嘉智在2016年曾繳出單季44轟的成績，近四年合計敲出139轟，攻擊火力沒有問題，而且生涯平場上壘率為3成82，在光芒將去年上壘率全隊第一的范姆（Tommy Pham）交易到教士隊後，筒香的選球能力更顯重要。

至於外界懷疑的守備能力，光芒隊也在冬季會議時好好觀察過，筒香嘉智生涯以左外野手為主，今年球季也在三壘出賽27場，完成兩次雙殺，只有一次失誤，作為左打的筒香，新球季有可能與右打的迪亞茲（Yandy Diaz）分攤三壘位置。

光芒打線少了范姆、達諾德（Travis dArnaud）以及賈西亞（Avisail Garcia）三位右打，即使有筒香加入，勢必還需再補進一名右打戰力，簽回賈西亞或是在市場上的克隆（C.J. Cron）、蘇薩（Steven Souza Jr.）都是選項。