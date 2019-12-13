MLB／討論大谷翔平下一步 新球季投打仍分開

大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 等到大谷翔平結束復健行程，天使隊就要跟為他進行韌帶重建手術的醫生埃拉特切（Neal ElAttrache）還有隊醫共同討論，下一步要怎麼走？但確定的是，明年球季若維持投打「二刀流」，會是一周先發投球一次、四天擔任打者。

大谷翔平昨天進行牛棚練投，球數來到50顆，球隊可能會繼續讓大谷翔平投球找回狀況，然後在春訓前讓他先休息一下，若一切順利，復健課程在這個月底結束。

總經理艾普勒（Billy Eppler）表示：「第一步是先確定他需要什麼，跟埃拉特切和醫療團隊一起擬定計畫，他現在投球的強度比目前同時期的其他投手高出不少。」

艾普勒認為，一切計畫的重點還是圍繞在一個課題「什麼才是對大谷好？」，選擇在平地、投手丘投球，或是暫時讓他休息一下，都是不同方向，艾普勒說：「還是要先等復健結束，我才能更知道要怎麼安排。」

明年球季天使隊可能會特別關注大谷翔平的投球局數，不過目前能確定的是，大谷只會一周先發一次，其餘有四天擔任打者，艾普勒表示，如果身體沒問題，使用計畫就是如此。

艾普勒說：「我不希望一個剛從尺骨附屬韌帶重建手術中康復的投手承擔更多風險。」也代表日前新總教練麥登（Joe Maddon）考慮同一天投手兼打者的點子，幾乎不會發生。

25歲的大谷翔平在今年9月因膝蓋動刀而球季提前報銷，不過天使球團更擔心他在去年季後進行的手肘韌帶重建手術；大谷翔平在2018年拿下新人王，今年球季僅擔任指定打擊，繳出打擊率2成86、18轟、62打點的成績。