MLB／洋基繼續加碼 一年1250萬美元留賈納

洋基賈納獲得續約。 美聯社 分享 facebook 36歲的老將賈納（Brett Gardner）獲得加薪，成為自由球員的他與洋基隊簽下一年1250萬美元（約新台幣3.8億元）合約，並附帶2021年球團選項，繼續當洋基陣中最資深球員。

總經理特助費許曼（Michael Fishman）表示：「賈納的穩定性對球隊意義重大，今年球季打出生涯最棒的一年，不僅是他從去年就開始維持的火力，也維持過往一貫的精采防守，他是球隊重要的一部分。」

賈納今年球季年薪950萬美元，28發全壘打、74分打點以及5成03的長打率都是生涯新高，根據大聯盟官網報導，賈納可獲200萬美元的簽約金，明年球季年薪800萬美元，外加2021年1000萬元的球團選擇權，以及250萬美元的合約買斷費。

賈納原本定位為洋基第四號外野手，但今年因洋基外野傷兵頻傳，扛起中外野防守重任，明年球季希克斯（Aaron Hicks）又因韌帶重建手術要到六月才會歸隊，賈納角色仍然吃重，自2005年選秀會加入洋基以來，賈納一直穿著條紋球衣，明年球季預期也將繼續擔任領導人物。

洋基在今年季後補強不手軟，才剛以9年3.24億美元（約新台幣98億元）簽下強投柯爾（Gerrit Cole），又找回賈納，加上日前加簽一年續約終結者查普曼（Aroldis Chapman），已經花了約3.55億美元。