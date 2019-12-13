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MLB／紅襪補進兩工具人 林子偉競爭對手增加

2019-12-13 08:37聯合報 記者蘇志畬／即時報導

紅襪簽下「工具人」內野手培拉薩。 美聯社
紅襪簽下「工具人」內野手培拉薩。 美聯社
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紅襪隊以一年合約約300萬美元的合約，簽下「工具人」內野手培拉薩（Jose Peraza），代表可能不會留下成為自由球員的霍特（Brock Holt），而對旅美台將林子偉來說，新球季將多一位競爭對手。

這是紅襪隊今年季後第一筆自由球員簽約，25歲的培拉薩過去四年待在紅人隊，去年雖有打擊率2成88、14轟、23盜的好成績，但今年下滑到打擊率2成39、6轟、7盜，季後未獲紅人隊續約，培拉薩守備位置多元，今年50場擔任先發二壘手，22場擔任游擊手，1場三壘手以及15場外野手。

除了培拉薩，紅襪隊還透過規則五選秀中，選中左右開弓的太空人隊新秀阿勞茲（ Jonathan Arauz），也代表明年球季必須將他放在大聯盟名單中，否則就要送還給太空人隊，阿勞茲能夠防守二壘、三壘以及游擊。

在努尼耶茲（Eduardo Nunez）釋出、霍特成為自由球員後，林子偉原本眼看機會大增，如今又多出兩位競爭對手，林子偉去年曾是紅襪隊「工具人」遞補第一選擇，但今年球季受到傷勢影響，僅在大聯盟出賽13場，明年球季已經沒有下放權。

林子偉去年球季20打數敲出4安，打擊率2成，不過其中有兩支二壘安打，另有一打點、三得分，面對新球季，林子偉也在返台記者會上表示，會將壓力轉化為動力。

林子偉紅襪自由球員

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