MLB／預料談成10億美元生意 吸血鬼經紀人成最高薪

大牌經紀人出面，天使看板球星楚奧特（見圖）今年季前簽下四億二千六百五十萬美元合約。 （美聯社） 分享 facebook

大聯盟自由球員市場連續三天出現重量級合約，天使隊昨天砸下重金，和今年國聯打點王瑞登簽下七年長約，總值二億四千五百萬美元，他的平均年薪三千五百萬美元，追平國民隊友史特拉斯堡，並列大聯盟史上第三。

大聯盟冬季會議前三天，國民留下史特拉斯堡（七年二億四千五百萬美元），洋基挖走柯爾（九年三億二千四百萬美元），天使鎖定瑞登，這三大咖的身價加起來高達八億一千四百萬美元，換算台幣超過二百四十九億元。

天使爭搶柯爾失利，立刻把目標轉向瑞登，迅速簽下長約，條件和史特拉斯堡完全相同，兩人合約總值並列第十。

天使看板球星楚奧特今年季前簽下四億二千六百五十萬美元合約，長達十二年，合約總值創下空前紀錄，瑞登披上天使球衣後，未來將和楚奧特聯手、成為攻擊重心，加上擁有二億四千萬美元合約的普荷斯，天使成為史上第一支三名球員合約超過二億美元的球隊。

柯爾平均年薪三千六百萬美元、楚奧特三千五百五十四萬美元，史上排名前兩名。

今年季後三大咖的經紀人都是波拉斯，加上上周和紅人隊簽下四年六千四百萬美元合約的穆斯塔卡斯。

這位擁有「吸血鬼」封號的大牌經紀人，已幫客戶談妥八億七千八百萬美元的生意。

波拉斯的手中還有柳賢振、卡斯特蘭諾斯、凱柯，預料明年球季開打前，他將談成超過十億美元的生意，按照一般行情抽佣百分之五，將可進帳五千萬美元；美國媒體「今日美國」指出，波拉斯單一球季收入將超過所有球員、行政人員和大聯盟會長。