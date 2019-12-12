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MLB／冬季會議最大贏家 波拉斯可望吸金15億

2019-12-12 18:36聯合報 記者藍宗標／即時報導

有「吸血鬼」封號的超級經紀人波拉斯（Scott Boras），光是今年季後就可賺...
有「吸血鬼」封號的超級經紀人波拉斯（Scott Boras），光是今年季後就可賺進五千萬美元。 美聯社
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大聯盟三大咖自由球員史特拉斯堡（ Stephen Strasburg）、柯爾（Gerrit Cole）、瑞登（Anthony Rendon）先後簽下天價合約，加起來高達8億1400萬美元，換算台幣超過249億，這三人的經紀人都是擁有「吸血鬼」封號的波拉斯（Scott Boras），光是今年季後就可賺進五千萬美元。

為期四天的大聯盟冬季會議將在明天結束，三大咖的新身價都出爐，柯爾轉戰洋基隊，簽下九年3億2400萬美元合約最驚人，史特拉斯堡續留國民隊、瑞登轉戰天使隊，兩人都是七年2億4500萬美元。

波拉斯除了這三大客戶，還有上周和紅人隊簽下四年6400萬美元合約的穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），把這四名球員的合約數字加起來，波拉斯已經幫助客戶談成8億7800萬美元的生意。

美國媒體「今日美國」（USA TODAY）指出，波拉斯大概只花48小時，就在冬季會議幫三大咖談妥新約，接下來重要客戶還有柳賢振、卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、凱柯（Dallas Keuchel），全部加起來將超過十億美元。

「今日美國」分析，波拉斯如果抽取5%佣金，這十億美元可抽五千萬（約合台幣15億3100萬元），單一球季收入將超過所有大聯盟球員、行政人員和大聯盟會長。

波拉斯被喻為全球棒壇最吸金的經紀人，包括旅美左投陳偉殷都是他的客戶，「今日美國」指出，也許小朋友的志願可從球員變成經紀人。

大聯盟柯爾Stephen Strasburg

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