MLB／打者合約壓倒投手 楚奧特唯一「4億男」

今年季後出現不少大約，但合約總值還是不及天使楚奧特季前簽下的延長合約，他也是聯盟唯一「4億男」！ 路透 分享 facebook

天使隊確定簽下今年自由球員市場最大咖野手瑞登（Anthony Rendon），七年合約總值2億4500萬美元，在大聯盟史上排名並列第十，天使隊看板球星楚奧特（Mike Trout）仍是史上最高，也是唯一總值超過4億美元的球員。

國民隊今年奪下隊史首座世界大賽冠軍後，球團高層強調，不可能在自由球員市場同時簽回史特拉斯堡（ Stephen Strasburg）、 瑞登，最後決定留下世界大賽MVP史特拉斯堡，合約長度同樣七年，總值也是2億4500萬美元。

大聯盟史上前11大合約，打者多達九人，楚奧特今年季前獲簽12年4億2650萬美元長約，要到2030年才結束，這個價碼換算台幣高達130億5943萬元。

美聯今年防禦率王、三振王柯爾（Gerrit Cole）確定和洋基隊簽下九年3億2400萬美元合約，成為大聯盟史上第五位合約總值超過3億美元的球員，另三人分別是哈波（Bryce Harper）3億3千萬美元、史丹頓（Giancarlo Stanton）3億2500萬美元、馬恰多（Manny Machado）3億美元。

史上合約總值六到十名依序是羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2億7500萬美元、亞瑞納多（Nolan Arenado）2億6千萬美元、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2億5200萬美元、卡布雷拉（Miguel Cabrera）2億4800萬美元、史特拉斯堡、瑞登。

大聯盟打者包辦最肥合約總值前三名，柯爾排名第四，史上前11大合約另一名上榜投手是史特拉斯堡。