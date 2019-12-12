MLB／天使7年2.45億美元簽瑞登 當楚奧特副手

國民今年封王功臣、明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）確定以七年2.45億美元（約台幣74億元）轉戰天使。 美聯社 分享 facebook

本周的大聯盟自由市場真的很熱鬧，今天又一名大咖球星動向拍板定案，國民今年封王功臣、明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）確定以七年2.45億美元（約台幣74億元）轉戰天使，與楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平共組恐怖打線。

天使昨天確定爭取柯爾（Gerrit Cole）失利，沒有失落太久，今天馬上迎來好消息，確定網羅今年季後賽屢在七局後敲出關鍵一擊的瑞登，這筆七年2.45億美元合約，包含完整的拒絕交易條款，沒有選擇權，意味瑞登在天使走完七年合約的機率極高。這份合約總值在大聯盟史上是並列第十，與日前同以七年2.45億美元續留國民的投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）並列。

天使已近五年沒有打過季後賽，陣中一哥楚奧特的九年大聯盟生涯，只在2014年打過三場季後賽；楚奧特的冠軍夢，如今迎來重大幫手，瑞登本季繳出3成19打擊率、34轟、126分打點，在國聯MVP票選排名第三，29歲的他，將成為楚奧特的最佳副手。

天使尚未證實簽約消息，但據知情人士指出，這筆合約未含任何延遲支付款項，天使傾盡荷包追逐瑞登；此外，楚奧特的平均年薪為3550萬美元，瑞登則為3500萬美元，高居大聯盟均薪第二和第三名，僅次於才剛與洋基簽約的柯爾3600萬美元。

天使打造冠軍陣容的步伐還未就此停下，爭取柯爾失利的他們，將繼續在市場上追逐先發投手戰力，韓籍左投柳賢振和邦賈納（Madison Bumgarner）都是可能選項。