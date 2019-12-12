MLB／道奇合約均薪更高 洋基搶柯爾贏在第九年

強投柯爾（Gerrit Cole）以九年3.24億美元的價碼投奔洋基，合約總額和均薪雙雙成為投手新標竿，而遭他拒絕的兩支家鄉球隊道奇與天使，報價也隨之曝光，道奇開出的合約總額同樣達到三億美元，且均薪更高，但洋基顯然憑著第九年合約勝出了。

柯爾投入自由市場後，吸引多隊競逐，以洋基、道奇和天使三支大城市球隊得標呼聲最高，起初業界盛傳柯爾傾向回到家鄉加州打球，儘管遭他的團隊否認，紐約媒體仍報導洋基自認勝出機率不高，預期他最終將在西岸球隊中擇一，但就在端上桌的鈔票越疊越高後，情勢有了改變。

洋基以破紀錄的九年3.24億美元殺出，成功簽下柯爾，洛杉磯時報隨後也揭露兩支洛城球隊的最終報價，道奇開出八年三億美元合約，天使開出的合約年限同樣為八年，但總額未達三億美元，且兩隊的合約中都包含延遲付款。

道奇提出的合約，儘管總額略少於洋基，但平均年薪3750萬美元略高於洋基的3600萬美元，若柯爾選擇道奇開出的的合約，同樣將雙破紀錄。

道奇相準柯爾在季後賽的宰制力，希望藉由他補足爭冠的最後一塊拼圖，今冬將他列為第一目標；報導中指出，道奇與柯爾在日前進行了四小時的會談，過程愉快，團隊也對簽下柯爾抱持樂觀，直到美國時間周二晚間柯爾簽約消息出爐，才知競逐失利。