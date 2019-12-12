MLB／派提特的紐約故事 打動柯爾簽約洋基

洋基前明星投手派提特。 法新社 分享 facebook 強投柯爾（Gerrit Cole）決定前進紐約披上條紋衫，打動他的除了那滿囊的鈔票外，據經紀人波拉斯 （Scott Boras）透露，洋基老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）五度遊說，以及傳奇球星派提特（Andy Pettitte）出面，都是關鍵因素。

今冬最受矚目的自由球員動向在昨天塵埃落定，柯爾接受洋基提出的九年3.24億美元合約，總額和均薪雙雙打破投手紀錄，讓柯爾很有面子。

波拉斯今天出面解釋柯爾選擇紐約的原因，他提到史坦柏瑞納的五度對話，「我們感受到了他的堅持。」洋基請出派提特加入遊說團，更成關鍵人物，他述說在紐約球迷面前投球的故事，深深打動柯爾，最終令他點頭接受洋基的合約。

洋基喜迎強投到來，總教練布恩（Aaron Boone）回想昨天消息出爐時的景況，手機先是跳出柯爾簽約新聞的推播訊息，接著訊息一則接著一則進來，他笑說：「這真的是最佳中的最佳了。」

不少投手以肥約來到洋基後成績下滑，也無法適應紐約的鎂光燈關注，原本寄望是爭冠上的補品卻反成毒藥，但布恩對從小就是洋基迷的柯爾很有信心，「他擁有出色的資質、出色的投球性格，現在又是29歲、有經驗又正值顛峰的年紀，這就是偉大的樣貌，他已經都準備好了。」

布恩也提到，柯爾在場上拚搏的鬥志，讓他想到印地安人時期的沙巴西亞（CC Sabathia），這份鬥志往往可以激出最好的他，「我們在場上偶爾會激動、失望，但成熟的人可以掌控這樣的情緒。」