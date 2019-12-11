MLB／均薪、總價都創投手新高 柯爾9年99億台幣到洋基

柯爾簽下九年天價合約，平均年薪寫下大聯盟空前紀錄。 （美聯社） 分享 facebook 大聯盟自由市場「最大咖」、廿九歲強投柯爾披上條紋衫！昨天消息傳出，柯爾與洋基隊簽下九年三點二四億美元（約台幣九十九億元）的天價合約，不僅在一天內刷新大聯盟史上投手最大合約，平均年薪也創新高。

大聯盟冬季會議正在聖地牙哥舉行，前天國民隊才以七年二點四五億美元的大約留住史特拉斯堡，薪資總額及平均年薪三千五百萬美元雙創投手新高，短短一天就被柯爾刷新。

柯爾成為史上首位拿到三億美元以上合約的投手，合約總值則排史上第四，前三依序為天使隊楚奧特十二年四點三億美元、費城人隊哈波十三年三點三億美元、洋基隊史丹頓十三年三點二五億美元。

柯爾平均年薪三千六百萬美元，超越楚奧特的三五五四萬美元，寫下大聯盟最高年薪紀錄。

十一年前大聯盟選秀會，柯爾在第一輪第廿八順位被洋基隊挑中，但他就讀大學未簽約，二Ｏ一一年以選秀狀元之姿加入海盜隊，兩年後登上大聯盟舞台。

柯爾去年一月被交易至太空人隊，近兩季共先發六十五場，拿下卅五勝十敗，防禦率二點六八，連續入選美聯明星賽，今年也以三百廿六次三振成為大聯盟三振王，且名列美聯塞揚獎票選第二。

洋基隊還未證實簽約消息，但柯爾加入後，預期將扛起「邪惡帝國」頭號先發，與田中將大、派克斯頓、塞佛里諾、哈普，甚至還有杰曼、蒙哥馬利等人組成先發輪值。

洋基總教練布恩指出，球隊有條件能組成非常好的先發輪值，「有時候先發群沒有得到他們應得的榮譽，有了柯爾這樣的選手加入後，顯然能成為最強的輪值之一。」