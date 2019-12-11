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MLB／9年3.24億美元破紀錄天價 柯爾獎落洋基

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MLB／9年3.24億美元破紀錄天價 柯爾獎落洋基

2019-12-11 13:34聯合報 記者吳敏欣／即時報導

自由市場最大咖柯爾（Gerrit Cole）確定以九年3.24億美元（約新台幣9...
自由市場最大咖柯爾（Gerrit Cole）確定以九年3.24億美元（約新台幣99億元）的天價獎落洋基！ 截圖自ESPN官方推特
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大聯盟史上最貴投手洗牌！自由市場最大咖柯爾（Gerrit Cole）確定以九年3.24億美元（約新台幣99億元）的天價獎落洋基，立刻刷新史特拉斯堡（Stephen Strasburg）昨天寫下的薪資紀錄，並以年薪3600萬美元名列大聯盟史上最高，合約總值排名第四，也是投手最高紀錄。

大聯盟冬季會議還沒開完，柯爾就確定售出，29歲的他加盟11年前選秀上榜卻因讀大學而未簽約的洋基，而且合約總額和平均年薪3600萬美元，皆打破國民昨天開給「天才小史」的七年2.45億美元，成為史上第一位拿到三億美元以上巨約的投手。

柯爾確定加盟洋基，9年3.24億美元也打破紀錄。 美聯社
柯爾確定加盟洋基，9年3.24億美元也打破紀錄。 美聯社
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柯爾的年薪3600萬美元也超越天使主將楚奧特（Mike Trout）所創下3554萬1667美元，成為大聯盟年薪最高紀錄；3.24億美元的合約總額也創下自由市場第二高，只輸給去年哈波（Bryce Harper）的3.3億美元。

柯爾今年在太空人繳出生涯年，20勝5敗、防禦率2.50為美聯最佳，並以326K登上大聯盟三振王，美聯塞揚獎票選名列第二，僅次於隊友韋蘭德（Justin Verlander）。

來自加州的柯爾一度傳出想留在西岸，讓洛杉磯的道奇和天使享有地利優勢，沒想到最後仍是由洋基在這場「金錢大戰」中勝出，端出破紀錄的大約成功網羅，當家強棒賈吉（Aaron Judge）也立刻在推特貼出莞爾一笑的表情符號。

失去柯爾後，傳出道奇將目標轉移到巨人前王牌邦賈納（Madison Bumgarner）身上，而天使教頭麥登（Joe Maddon）恰好和洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在同一餐廳享用晚餐，也上前恭賀致意。

柯爾洋基大聯盟

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