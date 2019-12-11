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MLB／太空人涉嫌偷暗號 吉拉迪：不意外

2019-12-11 11:11聯合報 記者吳敏欣／即時報導

事發後首次現身的教頭辛區（A.J. Hinch）成為媒體群聚追問的對象。 美聯社
事發後首次現身的教頭辛區（A.J. Hinch）成為媒體群聚追問的對象。 美聯社
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太空人偷暗號弊案成了今年大聯盟冬季會議的另類焦點，事發後首次現身的教頭辛區（A.J. Hinch）成為媒體群聚追問的對象，但他不願多談，只表示已經接受大聯盟官方的兩度偵訊，靜待調查結果公布，「情況錯綜複雜，一切都在大聯盟的掌握中。」

稍早抵達會場的道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）不久前在相同位置受訪，和辛區擁有多年私交的他，不諱言兩人曾在弊案爆發後有過交談，但拒絕透露對話內容，只回應這並不影響兩人友誼；道奇曾在2017年世界大賽第七戰敗給太空人，羅伯茲可能就是受害者之一。

大都會新教頭貝爾川。 美聯社
大都會新教頭貝爾川。 美聯社
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大都會新教頭貝爾川（Carlos Beltran）被指控2017年效力太空人時，也是偷暗號的幫兇之一，不過他和另一位可能涉案的紅襪總教練柯拉（Alex Cora）一樣，出席冬季會議時拒絕評論任何相關問題，「我來這裡只談大都會的事。」

費城人新教頭吉拉迪談太空人偷暗號事件，並不感到意外。 美聯社
費城人新教頭吉拉迪談太空人偷暗號事件，並不感到意外。 美聯社
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只有費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）當面給出回應，他曾在2017年率領洋基，卻於美聯冠軍戰不敵太空人，「我不意外，我們過去就很努力去嘗試對抗這類事情，你知道的，謠言一直都在。作客每座球場時，總是會擔心被偷暗號，所以不斷換暗號。」

紅襪教頭柯拉。 美聯社
紅襪教頭柯拉。 美聯社
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