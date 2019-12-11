MLB／不只3豪門搶柯爾 波拉斯：還有2隊新買家

知名經紀人波拉斯無疑是冬季會議焦點人物，繼搞定小史合約後，接下來柯爾才是真正的大戲。 美聯社 分享 facebook

走過前幾年的市場寒冬，大聯盟自由球員重新獲得球團們的目光，在投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、惠勒（Zack Wheeler）等大物相繼塵埃落定後，爭搶最大咖的柯爾（Gerrit Cole）也進入白熱化，包含洋基、天使和道奇都浮出檯面，還有兩支新隊伍也加入競標行列。

柯爾經紀人波拉斯（Scott Boras）透露，有為數不少的球隊前來接觸，在冬季會議結束時可能就有結果，甚至可能成為大聯盟史上第一位拿到三億美元合約的投手。

對於市場看似景氣復甦，波拉斯表示，「大球隊想要好球員，我認為許多球隊已經看到在競爭環境下保守化的結果，造成觀眾數下滑、比賽無聊和不符合期待，因此我相信他們走回傳統，將會出面補強資深球員。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）對於追求柯爾的把握度是語帶保留，「我只能告訴你們，我們是強力的競爭者，至少從我們自己的角度看來是如此，要是我們沒有得標，我們晚上也能安心入眠，知道已經盡力去嘗試。」

天使安排今天再度和波拉斯面談，他們才剛將內野手柯札特（Zack Cozart）和一名新秀打包，一同交易至巨人，省下1267萬美元的薪資，總管艾普勒（Billy Eppler）出面表示，球團薪資空間充足，有能力簽下兩位以上平均年薪2000萬美元的大咖。

剛和柯爾結束合作的太空人則被指出是隱藏買家之一，但據傳他們擁有薪資壓力，考慮交易掉明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。