親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

汪喵網紅超吸金！科學說話：淪陷不是你的錯

哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

運動筆記越野大玩咖-火炎山 Trail Run雨中跑馬的裝備(上)
健行筆記京都/東福寺的紅葉臺北大縱走7：彷彿置身日本神社參道〡麟光站至飛龍步道
NBA焦點球員- Devonte' Graham (12月11日)焦點球員- Davis Bertans (12月11日)

MLB／不只3豪門搶柯爾 波拉斯：還有2隊新買家

2019-12-11 10:21聯合報 記者吳敏欣／即時報導

知名經紀人波拉斯無疑是冬季會議焦點人物，繼搞定小史合約後，接下來柯爾才是真正的大...
知名經紀人波拉斯無疑是冬季會議焦點人物，繼搞定小史合約後，接下來柯爾才是真正的大戲。 美聯社
分享

走過前幾年的市場寒冬，大聯盟自由球員重新獲得球團們的目光，在投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、惠勒（Zack Wheeler）等大物相繼塵埃落定後，爭搶最大咖的柯爾（Gerrit Cole）也進入白熱化，包含洋基天使和道奇都浮出檯面，還有兩支新隊伍也加入競標行列。

柯爾經紀人波拉斯（Scott Boras）透露，有為數不少的球隊前來接觸，在冬季會議結束時可能就有結果，甚至可能成為大聯盟史上第一位拿到三億美元合約的投手。

對於市場看似景氣復甦，波拉斯表示，「大球隊想要好球員，我認為許多球隊已經看到在競爭環境下保守化的結果，造成觀眾數下滑、比賽無聊和不符合期待，因此我相信他們走回傳統，將會出面補強資深球員。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）對於追求柯爾的把握度是語帶保留，「我只能告訴你們，我們是強力的競爭者，至少從我們自己的角度看來是如此，要是我們沒有得標，我們晚上也能安心入眠，知道已經盡力去嘗試。」

天使安排今天再度和波拉斯面談，他們才剛將內野手柯札特（Zack Cozart）和一名新秀打包，一同交易至巨人，省下1267萬美元的薪資，總管艾普勒（Billy Eppler）出面表示，球團薪資空間充足，有能力簽下兩位以上平均年薪2000萬美元的大咖。

剛和柯爾結束合作的太空人則被指出是隱藏買家之一，但據傳他們擁有薪資壓力，考慮交易掉明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。

柯爾天使洋基

延伸閱讀

MLB／史特拉斯堡獲國民大約 為柯爾設下起標...

MLB／傳洋基已開價 柯爾價碼喊到8年2....

相關新聞

MLB／太空人涉嫌偷暗號 吉拉迪：不意外

2019-12-11 11:11

MLB／偷暗號害的？ 年度第一隊沒太空人野手

2019-12-11 08:00

MLB／掰掰洋基 葛瑞格里歐斯轉費城合夥吉拉迪

2019-12-11 07:58

MLB／小史破紀錄約續留 波拉斯：他倍受國民尊重

2019-12-10 23:52

MLB／大谷練投被誇 新教頭麥登考慮先發兼打者

2019-12-10 11:03

MLB／市場好熱 邦賈納也瞄準破億美元合約

2019-12-10 10:33

MLB／史特拉斯堡獲國民大約 為柯爾設下起標價

2019-12-10 10:11

MLB／天才小史續留國民 7年2.45億美元破紀錄

2019-12-10 08:00

MLB／槍擊後首度現身多明尼加 歐提茲獲歡呼

2019-12-09 11:40

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張

2019-12-10 15:25

NBA／羅斯談致勝一擊：天生就是要幹這事

2019-12-10 17:10

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12

NBA／公鹿豪取15連勝 字母哥：菜鳥年才贏15場

2019-12-10 17:50

日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看

2019-12-10 17:14

6搶1／棒協、中職爭辦賽事 辜仲諒八個字回應

2019-12-10 20:05

NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

2019-12-10 11:27

日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業

2019-12-10 14:51

NBA／「該被噓的不是我」 喬治回應話中有話

2019-12-10 22:07

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

NBA／雷霆施羅德當板凳暴徒 保羅：他是全明星

2019-12-10 15:45

日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶

2019-12-10 15:58

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿笑納15連勝

2019-12-10 13:07

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

2019-12-10 13:40

NBA／葛里芬讚羅斯：對他擁有整個宇宙的信心

2019-12-10 23:43

中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

2019-12-10 16:18

MLB／掰掰洋基 葛瑞格里歐斯轉費城合夥吉拉迪

2019-12-11 07:58

SBL／博斯轉播喊卡 改由Eleven Sports接手

2019-12-10 12:44

NBA／迎接雷納德 球評稱全加拿大都不會有噓聲

2019-12-11 08:12

舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級

2019-12-10 16:09

NBA／盼加盟家鄉球隊 傳勒夫想聯手拓荒者雙槍

2019-12-11 10:09

MLB／偷暗號害的？ 年度第一隊沒太空人野手

2019-12-11 08:00

NBA／太陽賞灰狼5連敗 布克：第三節火力釋放

2019-12-10 16:04

日職／12強拿投手3獎項 張奕一度擔心被開除

2019-12-10 23:46

UBA／鍾凱聖單節飆19分 明道嚇出政大冷汗

2019-12-10 22:23

NBA／推特年度熱議排行 湖人、詹姆斯領先全聯盟

2019-12-11 08:49

MLB／小史破紀錄約續留 波拉斯：他倍受國民尊重

2019-12-10 23:52

中職／獅新聘外籍投手教練 曾和王建民共事

2019-12-10 23:54

MLB／不只3豪門搶柯爾 波拉斯：還有2隊新買家

2019-12-11 10:21

爆米花／亞錦賽國手神救援 合庫收下三連勝

2019-12-10 13:40

羽球年終賽／台將對決打頭陣 王子維壓軸登場

2019-12-10 23:57

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-11 07:45

足球／中華男足換帥 陳柏良：不能只靠教練

2019-12-10 19:27

NBA／今日戰績表 雷霆輕取爵士奪3連勝穩西區第7

2019-12-10 15:17

NBA／菜鳥首進外線 綠衫軍：先前都叫他西蒙斯

2019-12-11 10:43

少棒／蘇俊璋代言諸羅山盃 241隊參賽破紀錄

2019-12-10 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top