MLB／偷暗號害的？ 年度第一隊票選太空人無野手上榜

大聯盟舉辦史上首次年度第一隊票選活動，在開放兩周的球迷和專家投票後，今天結果出爐，新科世界大賽冠軍的國民有三人上榜為最多，美聯冠軍太空人則有兩人入列。

國民王牌薛則（Max Scherzer）和史特拉斯堡（Stephen Strasburg）都入選年度第一隊先發投手輪值，三壘手瑞登（Anthony Rendon）也獲得青睞。

先發投手五個名額中，國民和太空人各占兩位，太空人由韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）代表獲選年度第一隊；不知是否和傳出偷暗號弊案有關，太空人沒有野手同享榮耀，包含看板球星亞土維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）和艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）都落入年度第二隊陣容。

另一位擠進年度第一隊先發輪值的是塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），他和獲選一壘手的新人王阿隆索（Pete Alonso）攜手成為大都會代表。

豪門洋基只靠著二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）搶攻一席之地，終結者查普曼（Aroldis Chapman）落進年度第二隊；另一支傳統強權紅襪同樣只有游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）入列，外野手貝茲（Mookie Betts）則排在第二隊。

年度第一隊的外野手由天使強打楚奧特（Mike Trout）、釀酒人主將葉力奇（Christian Yelich）及道奇主砲貝林格（Cody Bellinger）擔綱；道奇韓籍左投柳賢振則獲選年度第二隊先發輪值，是唯一的亞洲臉孔。

年度第一隊的其他陣容還有費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、雙城指定打擊克魯茲（Nelson Cruz）、教士終結者葉茲（Kirby Yates）和釀酒人牛棚海德（Josh Hader）。