MLB／大谷翔平練投被誇 新教頭麥登考慮先發兼打者

大谷翔平今天進行牛棚練投，朝新球季投打「二刀流」復出前進，預計再兩周可結束復健，天使隊新任總教練麥登（Joe Maddon）甚至考慮讓他在投球當天也上場打擊。

麥登今天在冬季會議上被問到，因韌帶重建手術導致今年只能以野手身分出賽的大谷翔平，在明年的新球季是否有可能在先發當天也上場打擊？麥登說：「當然會考慮這件事，這樣的話，他一年可以多50個打席。」

大谷翔平去年首度挑戰大聯盟，雖然以防禦率3.31和22轟，拿下美聯最佳新人獎，但未曾在同一場投打並用；在日職效力火腿隊的五年期間，出賽403場也只有14場擔任投手兼打者，作為投手拿下9勝1敗、防禦率1.28，打者成績則是打擊率2成86、1發全壘打、5打點。

新任投手卡洛威（Mickey Callaway）看到大谷翔平的練投十分驚艷，立刻傳簡訊給人在冬季會議的總經理艾普勒（Billy Eppler），「大谷今天看起來太棒了，投起來非常輕鬆，我們也嘗試了一些投球節奏的東西，一切都很順暢，我愛這傢伙。」

天使去年為了保護大谷，在先發前、後都會讓他休息，原本新球季計畫讓大谷翔平回到去年賽季的先發輪值位置，每周登板一場，其餘三至四天擔任指定打擊貢獻火力，如今麥登又提出新的點子。