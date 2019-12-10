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MLB／市場好熱 邦賈納也瞄準破億美元合約

2019-12-10 10:33聯合報 記者蘇志畬／即時報導

看到FA市場這麼熱，邦賈納也期待獲得一筆破億合約。 歐新社
看到FA市場這麼熱，邦賈納也期待獲得一筆破億合約。 歐新社
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前巨人王牌投手邦賈納（Madison Bumgarner）今年投身自由球員市場，看到惠勒（Zack Wheeler）以五年1.18億美元（約台幣36億元）的價碼前進費城人，邦賈納也期待獲得一筆破億合約。

根據USA Today專欄作家奈登賈爾（Bob Nightengale）指出，各隊若要簽下邦賈納，經紀公司提出的是五年至少1億美元的價碼；大聯盟官網記者薛曼（Joel Sherman）也收到類似消息，但也提及邦賈納的總額不會超過惠勒。

邦賈納雖然在2017年開季前騎越野車摔傷左肩，連兩季出賽不滿22場，不過今年先發場次回到34場的高標，加上過去連四季防禦率在3以下，年紀也僅比惠勒大一歲，這樣的開價並不過分。

目前爭取邦賈納的球隊有響尾蛇、天使以及雙城，就連剛簽下惠勒的費城人也有興趣，雙城隊目前有兩個先發空缺，競爭惠勒失利後，目標放在邦賈納及柳賢振

「The Athletic」記者海斯（Dan Hayes）認為，雙城隊優先順位是柳賢振，再來才是邦賈納，原因在合約長度，「比起邦賈納五年合約，平均一年1800萬美元到2000萬美元的價格，他們應該寧願付給柳賢振三年、6000萬美元到6500萬美元。」

邦賈納雙城柳賢振

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