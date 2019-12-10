MLB／史特拉斯堡獲國民大約 為柯爾設下起標價

在史特拉斯堡簽約後，柯爾可能很快跟進，冬季會議結束前可能就有結果。 路透 分享 facebook

國民隊續簽史特拉斯堡（Stephen Strasburg），讓柯爾（Gerrit Cole）成為目前自由球員市場最大咖，七年、2.45億美元（約新台幣74.6億元）的合約，等同為柯爾設下起標價。

史特拉斯堡與國民隊的合約打破投手薪資總額、年薪平均紀錄，也剛好與昨天傳出洋基提給柯爾的價碼相同，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，在史特拉斯堡簽約後，柯爾可能很快跟進，冬季會議結束前可能就有結果。

跟去年自由球員市場一片死寂成反比，今年球隊動作積極，大聯盟冬季會議今天才開始，就已有26名自由球員簽約，去年最大咖的馬恰多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）直到隔年2月後才簽約。

目前洋基、道奇、天使隊都在爭取柯爾加盟，預期這幾天會陸續提出正式報價，費城人、遊騎兵也對柯爾有興趣，根據紐約郵報報導，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）有可能今天就提出正式合約。

一名經營階層人士表示，柯爾有機會拿到七年、2.8億美元的合約，另一名球界人士則預測，經紀人波拉斯（Scott Boras）能幫柯爾爭取到八年、超過2.8億美元的合約。

柯爾爭取大約賣相正佳，29歲的年紀，還有近三年先發98場的背書，身體健康毋庸置疑，過去兩季在太空人的成績是35勝10敗、防禦率2.68，412.2局投出602次三振，也是頂尖水準。

一名參與競逐柯爾的球隊人士表示：「如果你要花這麼大一筆錢，他就是應該獲得這筆錢的人，他能夠幫球隊達到想要的目標。」