日職／最強外援 歐力士有望簽下大聯盟外野手瓊斯

日職歐力士隊史上最強大聯盟洋將出現，根據日媒體育報知報導，四屆金手套得主、前響尾蛇隊外野手瓊斯（Adam Jones）即將加盟歐力士隊，近期將正式宣布，目標直指睽違24年的「日本一」王座。

瓊斯在去年結束與金鶯隊簽下的六年8550萬美元合約，以一年300萬美元加盟響尾蛇隊，根據大聯盟專欄作家羅森索（Ken Rosenthal）透露，瓊斯預計將與歐力士隊簽下複數年合約，雙方正在確認細節，最快可能本周定案。

瓊斯在大聯盟生涯14年，一共敲出1939支安打、282發全壘打，五度入選明星賽，2013年還以打擊率2成85、33轟的成績拿下銀棒獎，生涯有11年待在金鶯的他，本季轉戰響尾蛇隊後，繳出打擊率2成60、16轟、67打點的成績。

歐力士打擊火力亟待提升，今年球季團隊打擊率2成42在日職12支球隊中最低，是在太平洋聯盟排名墊底的主因，而外野洋砲羅梅洛（Stefen Romero）雖然近3年總計敲出69轟，不過傷病過多，導致歐力士未續約，外野主力位置需要填補。

歐力士球團高層也訂出延攬大物級洋將的方針，「我們需要可以防守中線的外野手。」瓊斯具有能夠扛起四棒的長打能力，防守本事更是招牌，符合歐力士需求。

加上日前簽下在小聯盟合計敲出174轟的教士隊3A內野手羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez），歐力士打線升級，有望終止連續五年在B段班徘徊的惡夢。