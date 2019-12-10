親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

抽中李登輝到馬英九的勝選密碼 大數據站韓國瑜這邊？

色情圖竟是韓粉製作 徐世榮：韓營又抹黑自己栽贓對手

運動筆記我的路跑成長史1-當兵趣大阪馬，四年不見。
健行筆記【北得拉曼】耶穌光與山毛櫸的奇遇【富士山】為什麼攀登富士山要繳錢？ 保全協力金是什麼？
NBA今日十大好球 (12月9日)賽事懶人包 (12月9日)

MLB／史特拉斯堡續留國民 7年2.45億美元合約破紀錄

2019-12-10 08:00聯合報 記者蘇志畬／即時報導

國民隊端出七年、2.45億美元（約新台幣74.6億元）的合約，成功續留史特拉斯堡（Stephen Strasburg），等到合約走完，史特拉斯堡已經38歲，加上新合約中的拒絕交易條款，幾乎等同終身奉獻給國民隊。

史特拉斯堡的合約總額超過普萊斯在2015年與紅襪簽下的七年2.17億美元，平均年薪3500萬美元，則打破葛蘭基的3440萬美元紀錄，不過新紀錄恐怕不會維持太久，因爲前太空人投手柯爾（Gerrit Cole）還沒簽約。

國民老闆雷納（Mark Lerner）發表聲明表示：「我們很高興歡迎史特拉斯堡跟他的家人回到華盛頓國民隊，球隊在2009年選秀中選到他以來，他的天賦、工作態度以及領導精神，都成為球隊的典範，如果少了史特拉斯堡過去10年的貢獻，我們不可能贏得2019年世界大賽冠軍，或是其他成就。」

史特拉斯堡在原有合約還有四年、100萬美元沒走完的情況下，選擇跳脫挑戰自由球員市場，今年球季18勝6敗、3.22防禦率，33場先發投了209局的成績，加上季後賽5勝0敗、防禦率1.98，拿下世界大賽MVP，有著極佳的談判籌碼。

最大疑慮仍是傷病史，史特拉斯堡在八個完整球季中，只有三次達到防禦率排行榜的初賽門檻，2010年曾進行過韌帶重建手術（Tommy John），去年球季因為肩膀及頸部傷勢缺席十場先發，生涯十年累計112勝58敗、防禦率3.17。

國民世界大賽Stephen Strasburg

延伸閱讀

MLB／傳洋基已開價 柯爾價碼喊到8年2....

MLB／國聯投手銀棒獎 被美聯投手拿走了

MLB／客隊七戰全勝 葛蘭基：這不太正常

MLB／4勝全在客場拿史上首見 國民奪隊史首...

相關新聞

MLB／槍擊後首度現身多明尼加 歐提茲獲歡呼

2019-12-09 11:40

MLB／柳賢振變熱門 雙城隊也想搶

2019-12-09 11:27

MLB／太空人偷暗號？ 安打王羅斯：來不及吧

2019-12-09 10:57

MLB／推動自由球員 前球員工會主席米勒入主名人堂

2019-12-09 10:24

MLB／傳洋基已開價 柯爾價碼喊到8年2.8億美元

2019-12-09 07:48

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

2019-12-08 16:14

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

2019-12-08 12:10

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／戴維斯狂飆50分 湖人退灰狼笑納4連勝

2019-12-09 13:14

NBA／啦啦隊女郎列隊唱歌 壽星哈沃德享艷福

2019-12-09 17:00

NBA／跳投不如兒子 詹姆斯：我在家只排第三

2019-12-09 11:47

NBA／唐西奇超越喬丹 惜獨行俠不敵國王斷連勝

2019-12-09 10:59

NBA／改寫前輩全能紀錄 唐西奇：喬丹無人能比

2019-12-09 16:20

NBA／致勝上籃後沒跟KD擊掌 丁威迪：真不好意思

2019-12-09 12:40

NBA／唐西奇錯失追平球 主帥：絕對被打到手肘

2019-12-09 12:21

NBA／尼克高層保飯碗做交易？ 傳鎖定德羅展、勒夫

2019-12-09 13:00

NBA／飆50分寫加入湖人新高 AD歸功隊友激勵

2019-12-09 16:55

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

NBA／保羅遭火箭隊交易 安東尼：曾叫他要小心

2019-12-09 18:11

NBA／羅瑞與球迷互嗆還報上地址：歡迎來找我

2019-12-09 15:51

NBA／楊恩30分率老鷹捕蜂 卡特奪賽季新高17分

2019-12-09 11:50

羽球年終賽／抽籤出爐 周天成落入「死亡之組」

2019-12-09 14:09

NBA／雷納德聯手哈瑞爾 快艇拉尾盤力壓巫師

2019-12-09 10:54

MLB／柳賢振變熱門 雙城隊也想搶

2019-12-09 11:27

NBA／包辦最後18分中16分 赫洛延續熱火主場不敗

2019-12-09 11:00

MLB／太空人偷暗號？ 安打王羅斯：來不及吧

2019-12-09 10:57

中職／猿隊連6季主場最旺 樂天延續人氣成重點

2019-12-09 18:03

NBA／綠衫軍傳利多 海瓦德最快10日就復出

2019-12-09 12:47

爆米花／張文宗脫衣抗議 恐面臨禁賽處分

2019-12-09 21:46

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

NBA／丁威迪關鍵上籃 籃網碎金塊收三連勝

2019-12-09 09:11

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

棒球／華興、美和OB賽 郭源治、趙士強將先發

2019-12-09 17:38

NBA／團隊多點開花 76人獵龍推進主場12連勝

2019-12-09 10:06

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

中職／職棒發展起起落落 第3千萬名觀眾快來了

2019-12-09 17:28

冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王

2019-12-09 21:48

世界反禁藥組織下重手 禁止俄羅斯參與東京奧運

2019-12-09 19:50

NBA／厄文何時復出？籃網：一兩周內參與訓練

2019-12-09 08:03

NBA／隊友連聲提醒 湖人戴維斯轟50分

2019-12-09 23:55

NBA／今日戰績表 湖人輕取灰狼獨居聯盟第一

2019-12-09 15:09

羽球／年終賽明開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

青棒／施宗佑1安打完封勝 美和扳倒高苑

2019-12-09 19:12

MLB／槍擊後首度現身多明尼加 歐提茲獲歡呼

2019-12-09 11:40

MLB／推動自由球員 前球員工會主席米勒入主名人堂

2019-12-09 10:24

中職／如何維持猿人氣 樂天最重大挑戰

2019-12-10 00:08

從小懼高 大華科大林嘉翔全國大專盃攀岩賽雙冠軍

2019-12-09 14:27

棒球／中信「轟吧！台灣」 網路互動破千萬

2019-12-10 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top