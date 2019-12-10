MLB／史特拉斯堡續留國民 7年2.45億美元合約破紀錄

國民隊端出七年、2.45億美元（約新台幣74.6億元）的合約，成功續留史特拉斯堡（Stephen Strasburg），等到合約走完，史特拉斯堡已經38歲，加上新合約中的拒絕交易條款，幾乎等同終身奉獻給國民隊。

史特拉斯堡的合約總額超過普萊斯在2015年與紅襪簽下的七年2.17億美元，平均年薪3500萬美元，則打破葛蘭基的3440萬美元紀錄，不過新紀錄恐怕不會維持太久，因爲前太空人投手柯爾（Gerrit Cole）還沒簽約。

國民老闆雷納（Mark Lerner）發表聲明表示：「我們很高興歡迎史特拉斯堡跟他的家人回到華盛頓國民隊，球隊在2009年選秀中選到他以來，他的天賦、工作態度以及領導精神，都成為球隊的典範，如果少了史特拉斯堡過去10年的貢獻，我們不可能贏得2019年世界大賽冠軍，或是其他成就。」

史特拉斯堡在原有合約還有四年、100萬美元沒走完的情況下，選擇跳脫挑戰自由球員市場，今年球季18勝6敗、3.22防禦率，33場先發投了209局的成績，加上季後賽5勝0敗、防禦率1.98，拿下世界大賽MVP，有著極佳的談判籌碼。

最大疑慮仍是傷病史，史特拉斯堡在八個完整球季中，只有三次達到防禦率排行榜的初賽門檻，2010年曾進行過韌帶重建手術（Tommy John），去年球季因為肩膀及頸部傷勢缺席十場先發，生涯十年累計112勝58敗、防禦率3.17。