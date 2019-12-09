總統盃／林銓泰參賽學經驗 盼隨潘政琮腳步入美巡

台灣高球小將林銓泰。圖／PGA提供 分享 facebook

2019年總統盃將在本周四於澳洲墨爾本開戰，為期兩天的青少年總統盃率先登場，台灣小將林銓泰在兩天的比賽中拿下1勝2負，所屬的國際隊最終以11：13不敵美國隊。

作為2019總統盃的前奏，為期兩天的青少年總統盃賽今天在皇家墨爾本高爾夫俱樂部（Royal Melbourne Golf Club）結束，林銓泰在兩天的比賽中為國際隊貢獻一分，賽後他說：「這兩天其實自己的狀況、打出的球，都蠻好。」

在周日上午的四人四球賽上，林銓泰與來自中國大陸的金博搭檔，在前11個洞一直領先，最終卻落敗。下午調整了策略後，兩人再度攜手，在四人兩球賽上獲勝，金博說：「我們倆都幫助彼此很多。」

今天舉行的個人賽，為國際隊打頭陣的林銓泰，在大風中很快敗下陣來，敗給了美國球員希博爾斯（Ian Siebers），賽後他說：「今天在風向上沒有辦法抓得那麼精準，今天的風不只是比昨天大，風向也是相反的，有些打得很好的球，最後到了非常差的地方。」

這次是林銓泰第二次來到皇家墨爾本參賽，今年年初的澳大利亞業餘大師賽，他已經體驗過了一次這座世界頂級的球場，「今天的運氣有些不好，不過我覺得這都是很好的經驗，學著如何在這種比洞賽中去掌控局勢，希望未來有更好的表現。」

兩天的青少年總統盃比賽結束後，林銓泰將繼續留在墨爾本為潘政琮加油；潘政琮是第一位參加總統盃的台灣球員，他將在周四的比賽上正式出場，林銓泰則會在比賽期間，與小潘的桿弟住同一個房間，他也將在明年進入華盛頓大學就讀，成為潘政琮的學弟。

「希望進入大學後，能藉助NCAA的這個舞台，給自己更多的磨煉機會，讓自己變得更好，」林銓泰說，「我會準備好轉成職業球員，希望以後能夠像小潘哥這樣，進入美巡賽。」