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MLB／柳賢振變熱門 雙城隊也想搶

2019-12-09 11:27聯合報 記者蘇志畬／即時報導

繼道奇、藍鳥隊後，傳出雙城隊也有意爭取柳賢振。 歐新社
繼道奇、藍鳥隊後，傳出雙城隊也有意爭取柳賢振。 歐新社
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南韓投手柳賢振今年在國聯塞揚獎票選以第二名作收，投身自由球員市場後也獲得不少關注，繼道奇、藍鳥隊後，傳出雙城隊也有意爭取他加盟，芝加哥媒體則建議小熊隊簽下這名左投。

雙城隊今年先發輪值之一的吉布森（Kyle Gibson）季後轉投遊騎兵隊，而日前以兩年、1000萬美元的價碼續簽皮內達（Michael Pineda），但因被驗出禁藥，新球季還有39場禁賽要執行，空缺需要人手補上。

32歲的柳賢振去年跟道奇簽下一年1790萬美元的合格報價合約，今年29次先發，投出生涯次高的182.2局，戰績14勝5敗，防禦率2.32在大聯盟居冠，被上壘率也僅1.01，今年季後要為自己爭取一份合約。

目前市場上，柯爾（Gerrit Cole）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）都在尋求2.5億美元的大約，柳賢振與惠勒（Zack Wheeler）、邦賈納（Madison Bumgarner）排在第二級，對預算沒那麼高的球隊來說仍是好選擇。

「NBC Sports」芝加哥記者史戴畢斯（Tim Stebbins）就撰文指出，柳賢振是小熊隊預算中，可考慮的先發補強人選，唯一疑慮是健康問題，2015年因肩關節唇撕裂傷整季報銷，2016年又進行手肘清創手術，所幸2017、2018年雖有傷勢但不嚴重。

柳賢振若真的落腳小熊隊，將繼2017年後再度與達比修有成為隊友，達比修有當時從遊騎兵隊被交易到道奇，曾約柳賢振一起吃飯。

柳賢振小熊隊道奇

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