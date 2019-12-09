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MLB／柯爾有望破紀錄 價碼喊到8年2.8億美元

2019-12-09 07:48聯合報 記者蘇志畬／即時報導

在多隊競爭下，強投柯爾（Gerrit Cole）今年有望簽下破紀錄大約，總額超越普萊斯（David Price）的2.17億美元（約新台幣66億元）恐怕不是問題，甚至有機會一併打破葛蘭基（Zack Greinke）的平均年薪紀錄，市場預估來到八年、2.8億美元（約新台幣85.2億元）。

根據「The Athletic 」報導，一名球隊主管階級人士表示，柯爾預估可以拿下八年、2.8億美元的合約，平均年薪為3500萬美元，如果成真，柯爾將一次打破投手總額、平均年薪兩項合約紀錄。

大聯盟目前投手合約最高薪紀錄，總金額是普萊斯在2015年與紅襪簽下的七年2.17億美元，平均年薪最高則為葛蘭基的3440萬美元。

市場預估以外，紐約時報專欄作家克拉皮許（Bob Klapisch）也提出實際數字，根據消息來源跟他透露，洋基隊為了要爭取柯爾，目前提出一筆七年、2.45億美元的合約，平均年薪同為3500萬美元。

MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）消息則指出，洋基目前尚未正式提出報價，不過他也加上但書，「這不代表他們沒有準備好七年、2.45億美元的合約。」

柯爾本季出賽33場，戰績20勝5敗、防禦率2.50，拿下326次三振，成為美聯防禦率王、三振王，顯赫的數據讓他成為今年自由球員市場最炙手可熱的投手之一，冬季會議明天開始，預期會有更多簽約進度，目前洋基、天使、道奇是最有機會簽下柯爾的三支球隊。

柯爾洋基普萊斯

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