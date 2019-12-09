親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

美兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

運動筆記【新聞】 在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA今日五大好球 (12月8日)焦點球員- Donovan Mitchell (12月8日)

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00tyruschen

當國民隊勇奪世界大賽冠軍，為今年球季畫下句點時，許多華盛頓特區球迷所想到的第一件事，並不是一同上街慶祝這座得來不易的隊史首冠，而是上網嘲諷今年三月才剛與費城人簽下北美運動界最高薪合約（但隨即又被楚奧特（Mike Trout）超越），卻在受訪時不小心口誤聲稱「要將冠軍帶回特區」的前國民超級球星哈波（Bryce Harper）。當然，職業運動畢竟是以利益為最優先考量，對於選擇也確實拿到一紙超級肥約（雖說「肥」的程度可能不如他預期）的哈波來說，沒能留在國民跟老隊友共享冠軍的榮耀與喜悅或許感到遺憾，但絕非損失。

哈波今年球季前選擇轉隊，雖然最後來看他損失了一枚冠軍戒指，但卻是荷包賺得滿滿。 ...
哈波今年球季前選擇轉隊，雖然最後來看他損失了一枚冠軍戒指，但卻是荷包賺得滿滿。 美聯社資料照片
分享

看到國民笑擁冠軍金杯，真正感到失落的毋寧是哈波的新東家費城人高層及球迷。在今年球季開打前，劍指總冠軍的費城人除了與哈波簽約外，還簽下另一位前任MVP麥卡臣（Andrew McCutchen）及前洋基明星救援投手羅伯森（David Robertson），同時又不惜掏空農場，交易來現役最強捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與明星游擊手塞古拉（Jean Segura）。再加上前一年簽約的前塞揚獎得主艾里耶塔（Jake Arrieta），或許在費城人高層及球迷眼中，這樣的豪華陣容想要奪冠已經是「萬事皆備，只欠東風」。於是乎費城人主場湧進了比去年多出五十幾萬人次的球迷（漲幅全大聯盟第一），為的是一睹哈波「與他的快樂夥伴們」新一季如何帶領費城人重返榮耀。

除了哈波之外，費城人季前也押了重本換來瑞爾穆托，但很可惜最後只打出81勝81敗的...
除了哈波之外，費城人季前也押了重本換來瑞爾穆托，但很可惜最後只打出81勝81敗的5成勝率，在國聯東區竟然落後勇士達到16場。 美聯社
分享

結果如何我們都知道了。殘酷的事實證明費城人不論先發投手、牛棚，甚至是補進哈波後的打擊火力幾乎仍無一不缺。雖說球季一開打他們立即登上分區第一，但戰績既並不特別突出，也始終未能擺脫同區勁敵勇士的糾纏，進入六月被勇士超越後更只能眼睜睜看對手揚長而去。即便在七三一交易大限前又發動好幾起交易，仍挽不回欲振乏力的頹勢，最後在分區僅排名第四的費城人甚至直到球季倒數第二天才確定勝率不會難堪到低於五成。

但既然已簽下哈波——而且一簽就是13年，相當於「頭洗一半」的費城人高層如今也只能向前看。雖說他們各方面戰力無一不缺，但最弱的還是今年防禦率高達4.64（全大聯盟排名第17）、WAR只有7.6（第23）的先發投手陣容。加上八月中因手肘骨刺動刀的艾里耶塔明年狀況如何猶是未知數，這個冬天費城人的首要之務自然是先補進一個一線先發投手。但還有其他空缺要補的他們也沒有太多耐心跟金錢可以連續兩年再跟柯爾（Gerrit Cole）及史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的經紀人波拉斯慢慢耗，於是自由市場上的第三號先發投手惠勒（Zack Wheeler）就成了他們的最佳選擇。因此自由球員爭奪戰的第一砲才會由費城人率先打響。

費城人跟哈波的合約還有12年要走，自然是還想要積極拚冠，但評估後可能是搶不到柯爾...
費城人跟哈波的合約還有12年要走，自然是還想要積極拚冠，但評估後可能是搶不到柯爾或天才小史，只能在惠勒身上賭一把。 歐新社資料照片
分享

然而對「砸錢爭冠終不悔」的費城人來說，最不幸的在於同區之中還有一隻跟他們一樣剛結束重建而且擁有更多年輕好手的勇士。既有潛力新秀中外野手金格利（Scott Kingery）嶄露頭角，又簽下哈波及麥卡臣的費城人外野組合看似十分強大，但實際打下來哈波表現不如預期加上麥卡臣受傷，結果他們外野手的WAR僅居全聯盟第11，而緊追在後的正是由新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）所領軍的勇士外野陣容。更重要的是，這位跟哈波一樣初出茅廬就被視為超級新星的21歲中外野手才剛跟勇士簽下長達八年一億美金的長約，並馬上以41發全壘打外加37次盜壘、WAR高達5.6 （全聯盟第17）的佳績做為回報，狠狠地將「僅有」35發全壘打及4.6 WAR（第26）的哈波給比下去。

如果拿亞古納本季的成績、合約和哈波相比，那費城人真的是被經紀人波拉斯削凱子削到外...
如果拿亞古納本季的成績、合約和哈波相比，那費城人真的是被經紀人波拉斯削凱子削到外太空了。 歐新社資料照片
分享

而且就在費城人簽下惠勒的同一天，勇士也簽下當年在費城人連拿國聯冠軍賽及世界大賽MVP，深受當地球迷愛戴的先發投手漢默斯（Cole Hamels）。年近36的漢默斯當然不像29歲的惠勒一樣還有大好青春可寄予厚望，但相對地勇士也只需要用一年1800萬美元的代價來換取他最近兩季先發59場防禦率3.79、ERA+猶有118的寶刀未老身手，不必像費城人對惠勒一樣砸下五年1.18億外加失去一個選秀權的重大賭注。而且根據小道消息指出，漢默斯原也有意重返費城，但費城人開出的價碼卻只有勇士的一半。新球季漢默斯將如何「報答」低估他身價的老東家，也將成為東冠爭奪戰中的話題之一。

老將漢默斯在14年的大聯盟生涯中表現長期穩定，僅有2季的防禦率超過4，本季在小熊...
老將漢默斯在14年的大聯盟生涯中表現長期穩定，僅有2季的防禦率超過4，本季在小熊也拿下7勝7敗的不錯成績，如果他下季又投得比惠勒好，費城人球迷恐怕要氣炸了。 歐新社資料照片
分享

而費城人之所以不願意抬高給漢默斯的價碼，或許也有他們的苦衷在。雖說在簽下惠勒後，他們距離豪華稅的第一道門檻猶有約1600萬的空間。但想在的一季跟兵強馬壯且仍積極整軍的勇士一較雄長，已沒有回頭路可走的費城人勢必得再次加碼跨過這道門檻。也因此才會有他們企圖找哈波的老隊友瑞登（Anthony Rendon）加盟的傳聞。要知道也是波拉斯客戶之一的瑞登已被各家媒體預估至少有拿下七年平均每年3000萬以上價碼的潛力。假使費城人真的網羅到這位新科冠軍隊三壘手，當然足以大幅改善打擊火力，但也意味著未來幾年內他們將不再有太多餘裕去做任何補強，因為在扛著哈波、惠勒及瑞登等人沈重薪資負擔的同時，他們還得想辦法擠出空間來跟即將成為自由球員的瑞爾穆托及王牌投手諾拉（Aaron Nola）續約，才能維持一個足以爭冠的基本班底。這樣的團隊薪資結構勢必十分接近豪華稅門檻，除非老闆願意「慷慨解囊」，繼續掏腰包來支付高達三成甚至五成的豪華稅，否則費城人就只能以原班人馬繼續備戰。

費城人若是能搶下瑞登，打線將會超級可怕，但恐怕要付出要命的巨額豪華稅作為代價。 ...
費城人若是能搶下瑞登，打線將會超級可怕，但恐怕要付出要命的巨額豪華稅作為代價。 美聯社
分享

這樣的決策其實並無所謂對錯，而是費城人高層在一年前所下的賭注與抉擇。當時他們擁有令人艷羨的大筆預算，再加上以諾拉、霍金斯（Rhys Hoskins）等眾多年輕好手為核心的陣容又剛打出比前一年進步14場的好表現。形勢看來如此大好，當然得立即結束重建，下重本打造一隻足以奪冠的強隊。但如今從事後之明看來，假使哈波未來表現始終如最近這兩年一樣「不溫不火」，不但等於坐實了許多人對他「最被高估球員」的評價，恐怕也反將成為走上不歸路的費城人爭冠的最大阻礙。

波拉斯費城人哈波

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

相關新聞

MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

2019-12-08 16:14

MLB／柯爾有望破紀錄 價碼喊到8年2.8億美元

2019-12-09 07:48

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

2019-12-08 12:10

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43

MLB／洋基總管高空垂降 竟看到球迷呼籲簽柯爾

2019-12-07 09:24

MLB／國民留奪冠功臣 坎崔克簽1年650萬美元

2019-12-07 08:10

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／獨行俠大勝鵜鶘 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-08 08:43

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

2019-12-08 12:10

NBA／傳騎士清倉拍賣 2張到期約成籌碼

2019-12-08 12:35

NBA／已3戰大勝逾40分 獨行俠有機會破聯盟紀錄

2019-12-08 11:53

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

2019-12-08 20:03

NBA／慘敗獨行俠46分 鵜鶘主帥：無競爭力可言

2019-12-08 10:02

NBA／激勵隊友投3分 巴特勒打賭一球500美元

2019-12-08 15:55

NBA／火箭提交抗議爭重賽 波總：過去就該過去

2019-12-08 16:25

專訪／12強情蒐獲好評 林聿文：不挨罵就好

2019-12-08 11:25

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00

專訪／龍迷變聯盟紀錄員 林聿文：棒球不有趣了

2019-12-08 11:25

棒球／曹祐齊不願有特權 曹竣崵為兒子驕傲

2019-12-08 08:37

NBA／追隨安比德腳步 唐西奇獲SI最佳突破獎

2019-12-08 16:44

NBA／尼克主帥空缺 傳傑克森、漢蒙等人為選項

2019-12-08 15:21

專訪／因應亞職大賽情蒐任務 林聿文意外接招

2019-12-08 11:25

NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15

NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

2019-12-08 17:46

中職／千勝里程碑留給悍將 洪一中後年可望達陣

2019-12-08 09:43

ABL／吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡

2019-12-08 17:49

韓職／大都會近兩季5敗投手 斗山砸100萬美元簽人

2019-12-08 13:34

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得洪一中穩得天下？

2019-12-09 07:00

排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37

MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

2019-12-08 16:14

NBA／跟哈登合射太陽 衛少連3戰飆大三元

2019-12-09 01:40

旗山香蕉馬拉松 冷天中創意開跑

2019-12-08 13:07

NBA／今日戰績表 唐西奇刷數據率獨行俠5連勝

2019-12-08 15:34

SBL／痛痛人復出 謝宗融求整季健康

2019-12-08 20:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top