簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

當國民隊勇奪世界大賽冠軍，為今年球季畫下句點時，許多華盛頓特區球迷所想到的第一件事，並不是一同上街慶祝這座得來不易的隊史首冠，而是上網嘲諷今年三月才剛與費城人簽下北美運動界最高薪合約（但隨即又被楚奧特（Mike Trout）超越），卻在受訪時不小心口誤聲稱「要將冠軍帶回特區」的前國民超級球星哈波（Bryce Harper）。當然，職業運動畢竟是以利益為最優先考量，對於選擇也確實拿到一紙超級肥約（雖說「肥」的程度可能不如他預期）的哈波來說，沒能留在國民跟老隊友共享冠軍的榮耀與喜悅或許感到遺憾，但絕非損失。

哈波今年球季前選擇轉隊，雖然最後來看他損失了一枚冠軍戒指，但卻是荷包賺得滿滿。 美聯社資料照片 分享 facebook

看到國民笑擁冠軍金杯，真正感到失落的毋寧是哈波的新東家費城人高層及球迷。在今年球季開打前，劍指總冠軍的費城人除了與哈波簽約外，還簽下另一位前任MVP麥卡臣（Andrew McCutchen）及前洋基明星救援投手羅伯森（David Robertson），同時又不惜掏空農場，交易來現役最強捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與明星游擊手塞古拉（Jean Segura）。再加上前一年簽約的前塞揚獎得主艾里耶塔（Jake Arrieta），或許在費城人高層及球迷眼中，這樣的豪華陣容想要奪冠已經是「萬事皆備，只欠東風」。於是乎費城人主場湧進了比去年多出五十幾萬人次的球迷（漲幅全大聯盟第一），為的是一睹哈波「與他的快樂夥伴們」新一季如何帶領費城人重返榮耀。

除了哈波之外，費城人季前也押了重本換來瑞爾穆托，但很可惜最後只打出81勝81敗的5成勝率，在國聯東區竟然落後勇士達到16場。 美聯社 分享 facebook

結果如何我們都知道了。殘酷的事實證明費城人不論先發投手、牛棚，甚至是補進哈波後的打擊火力幾乎仍無一不缺。雖說球季一開打他們立即登上分區第一，但戰績既並不特別突出，也始終未能擺脫同區勁敵勇士的糾纏，進入六月被勇士超越後更只能眼睜睜看對手揚長而去。即便在七三一交易大限前又發動好幾起交易，仍挽不回欲振乏力的頹勢，最後在分區僅排名第四的費城人甚至直到球季倒數第二天才確定勝率不會難堪到低於五成。

但既然已簽下哈波——而且一簽就是13年，相當於「頭洗一半」的費城人高層如今也只能向前看。雖說他們各方面戰力無一不缺，但最弱的還是今年防禦率高達4.64（全大聯盟排名第17）、WAR只有7.6（第23）的先發投手陣容。加上八月中因手肘骨刺動刀的艾里耶塔明年狀況如何猶是未知數，這個冬天費城人的首要之務自然是先補進一個一線先發投手。但還有其他空缺要補的他們也沒有太多耐心跟金錢可以連續兩年再跟柯爾（Gerrit Cole）及史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的經紀人波拉斯慢慢耗，於是自由市場上的第三號先發投手惠勒（Zack Wheeler）就成了他們的最佳選擇。因此自由球員爭奪戰的第一砲才會由費城人率先打響。

費城人跟哈波的合約還有12年要走，自然是還想要積極拚冠，但評估後可能是搶不到柯爾或天才小史，只能在惠勒身上賭一把。 歐新社資料照片 分享 facebook

然而對「砸錢爭冠終不悔」的費城人來說，最不幸的在於同區之中還有一隻跟他們一樣剛結束重建而且擁有更多年輕好手的勇士。既有潛力新秀中外野手金格利（Scott Kingery）嶄露頭角，又簽下哈波及麥卡臣的費城人外野組合看似十分強大，但實際打下來哈波表現不如預期加上麥卡臣受傷，結果他們外野手的WAR僅居全聯盟第11，而緊追在後的正是由新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）所領軍的勇士外野陣容。更重要的是，這位跟哈波一樣初出茅廬就被視為超級新星的21歲中外野手才剛跟勇士簽下長達八年一億美金的長約，並馬上以41發全壘打外加37次盜壘、WAR高達5.6 （全聯盟第17）的佳績做為回報，狠狠地將「僅有」35發全壘打及4.6 WAR（第26）的哈波給比下去。

如果拿亞古納本季的成績、合約和哈波相比，那費城人真的是被經紀人波拉斯削凱子削到外太空了。 歐新社資料照片 分享 facebook

而且就在費城人簽下惠勒的同一天，勇士也簽下當年在費城人連拿國聯冠軍賽及世界大賽MVP，深受當地球迷愛戴的先發投手漢默斯（Cole Hamels）。年近36的漢默斯當然不像29歲的惠勒一樣還有大好青春可寄予厚望，但相對地勇士也只需要用一年1800萬美元的代價來換取他最近兩季先發59場防禦率3.79、ERA+猶有118的寶刀未老身手，不必像費城人對惠勒一樣砸下五年1.18億外加失去一個選秀權的重大賭注。而且根據小道消息指出，漢默斯原也有意重返費城，但費城人開出的價碼卻只有勇士的一半。新球季漢默斯將如何「報答」低估他身價的老東家，也將成為東冠爭奪戰中的話題之一。

老將漢默斯在14年的大聯盟生涯中表現長期穩定，僅有2季的防禦率超過4，本季在小熊也拿下7勝7敗的不錯成績，如果他下季又投得比惠勒好，費城人球迷恐怕要氣炸了。 歐新社資料照片 分享 facebook

而費城人之所以不願意抬高給漢默斯的價碼，或許也有他們的苦衷在。雖說在簽下惠勒後，他們距離豪華稅的第一道門檻猶有約1600萬的空間。但想在的一季跟兵強馬壯且仍積極整軍的勇士一較雄長，已沒有回頭路可走的費城人勢必得再次加碼跨過這道門檻。也因此才會有他們企圖找哈波的老隊友瑞登（Anthony Rendon）加盟的傳聞。要知道也是波拉斯客戶之一的瑞登已被各家媒體預估至少有拿下七年平均每年3000萬以上價碼的潛力。假使費城人真的網羅到這位新科冠軍隊三壘手，當然足以大幅改善打擊火力，但也意味著未來幾年內他們將不再有太多餘裕去做任何補強，因為在扛著哈波、惠勒及瑞登等人沈重薪資負擔的同時，他們還得想辦法擠出空間來跟即將成為自由球員的瑞爾穆托及王牌投手諾拉（Aaron Nola）續約，才能維持一個足以爭冠的基本班底。這樣的團隊薪資結構勢必十分接近豪華稅門檻，除非老闆願意「慷慨解囊」，繼續掏腰包來支付高達三成甚至五成的豪華稅，否則費城人就只能以原班人馬繼續備戰。

費城人若是能搶下瑞登，打線將會超級可怕，但恐怕要付出要命的巨額豪華稅作為代價。 美聯社 分享 facebook

這樣的決策其實並無所謂對錯，而是費城人高層在一年前所下的賭注與抉擇。當時他們擁有令人艷羨的大筆預算，再加上以諾拉、霍金斯（Rhys Hoskins）等眾多年輕好手為核心的陣容又剛打出比前一年進步14場的好表現。形勢看來如此大好，當然得立即結束重建，下重本打造一隻足以奪冠的強隊。但如今從事後之明看來，假使哈波未來表現始終如最近這兩年一樣「不溫不火」，不但等於坐實了許多人對他「最被高估球員」的評價，恐怕也反將成為走上不歸路的費城人爭冠的最大阻礙。