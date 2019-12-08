MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

旅美左投陳偉殷（前右）8日現身基隆參與「2019國泰真殷雄–陳偉殷返台系列活動」，他受訪時談及未來想法表示，還是會以先發為目標，但不管中繼或先發他都能勝任。 中央社 分享 facebook

旅美投手陳偉殷今天到基隆市大武崙棒球場指導小球員球技，談到未來，陳偉殷說，還是會以先發為目標，無論中繼或先發都能勝任，預計明年1月初回美國自主訓練。

陳偉殷日前被馬林魚隊釋出，目前處於沒有球隊狀況，對於自主訓練是否會以先發方式調整，陳偉殷今天出席「國泰真殷雄 陳偉殷返台系列活動」表示，一直以來訓練都是一樣，不會因為身分有所改變，中繼或先發最大差別在於局數和出場數，但不會因為先發就需要較多體力，中繼就不需要。

他表示，如何讓自己在180天賽程適應（美國職棒）162場賽事才是最重要，對於中繼或先發，現在他已較有心得，不過，還是會以先發為目標，但無論中繼或先發他都能勝任。

先前有日媒報導，日職老東家中日龍隊對陳偉殷有興趣，已經展開相關調查，記者詢問，日前與退役日本職棒中日龍名將小田幸平直播時，小田幸平勸他回日本職棒有何看法？

陳偉殷說，小田幸平也沒有勸，只是聊到日本有蠻多球迷會詢問他有沒有要回日本職棒，請小田幸平把他帶回去等話題，當下他回應「如果你要復出，當然我也很願意回到一起打球的感覺，期待小田幸平何時能復出」。

至於樂天接手中華職棒Lamigo桃猿隊後，總教練洪一中明年球季將接任富邦悍將總教練。陳偉殷表示，他也不好意思講什麼看法，畢竟洪一中是總教練，教練經驗非常豐富，不只是球員，包括教練也有自己的生涯規劃，沒有一個人能在一個地方待到整個生涯結束，能多去看看、多幫助其他球員或是其他球隊戰績，對台灣也有很好的幫助。

陳偉殷在日職時透過已故旅日名將陳大豐介紹結識前網球國手、現任基隆市議員陳宜，陳宜今天也出席活動為陳偉殷加油打氣。陳偉殷說，時間過得很快，彼此認識時才18、19歲，陳宜現在已當媽媽，他也是2個孩子的爸爸，雖然身分改變，但友情還在「我還蠻珍惜」。